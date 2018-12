11-Décembre 2018 : Le message de Isaac Zida

357 PARTAGES Partager Twitter

Ceci est le message de l’ancien Premier ministre du Burkina Yacouba Isaac Zida, à l’occasion du 11-Décembre 2018.

«Chaque génération a des pyramides à bâtir» disait le célèbre historien et homme politique burkinabè, le Professeur Joseph KI-ZERBO, dans son livre Testament, Repères pour l’Afrique. Construire des pyramides, c’est inscrire ses actes sur le rouleau de l’éternité et pour le bien-être des générations présentes et à venir.

La vie offre à chaque homme ou femme, la possibilité de construire des ponts, pour non seulement relier des peuples, mais aussi relier les générations.

Mes chers frères et sœurs, chers amis du Burkina;

Je voudrais donc à l’occasion de la 58eme célébration de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, reconnaître le combat inlassable de tous nos devanciers sans exception, de l’ensemble des fils et filles de la patrie des hommes intègres à travers tous les âges. Le mot indépendance, ne saurait davantage résonner mieux dans nos cœurs et notre esprit, que lorsque nous demeurerons encore courageux, solidaires et déterminer, pour bâtir ensemble un Burkina meilleur ! Le thème choisi cette année par le vaillant peuple est : « Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère.»

Oui, c’est indéniable, notre nation est forte et elle doit être prospère. La bonne gouvernance à laquelle appelle ce thème, n’est toutefois pas magique. Elle est l’expression du désir profond de chaque Burkinabè. Mais il faut le dire tout net: cette bonne gouvernance est tributaire des choix dont nous serons capables d’opérer. Choix en des hommes dont le seul désir est de servir la communauté et le pays. Choix en des hommes prêts à payer le prix fort, à oser courir les risques et accomplir le sacerdoce suprême mais oh combien noble, pour leur Nation et rien d’autre que cela. C’est le devoir auquel j’invite chacun de nous.

Les festivités sont excellentes, les réjouissances sont bonnes pour nos cœurs mais ayons en ces moments précieux une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont payé de tout ce dont ils disposaient de plus important, c’est-à-dire leur vie, en leur rendant le plus hommage qui vaille, celui de faire en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain…

A nos concitoyens de la région du Centre-Sud, mes félicitations pour l’engagement à l’organisation réussie de cette célébration. Au-delà des infrastructures, vous avez prouvé que vous êtes capables de transcender toute divergence, pour ensemble bâtir votre région.

A la vaillante jeunesse, je voudrais me répéter et vous dire une fois de plus, que c’est de votre engagement libre et de votre choix judicieux, que dépendra votre victoire face à tous les maux qui ruinent notre nation.

Vive le vaillant peuple du pays des Hommes intègres ! Bonne et heureuse fête de la célébration de l’indépendance! C’est ensemble que nous bâtirons un Burkina meilleur ! Que Dieu bénisse le Burkina Faso !

SEM Yacouba Isaac ZIDA