Retraités et personnes âgées : Une formation agro-pastorale pour promouvoir leur émancipation

Dans le souci de contribuer à l’émancipation des personnes âgées l’Association d’appui à la promotion de la femme et de l’enfant en difficulté (AAPFED) et l’Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives rurales (AFIDIR) organisent un atelier de renforcement de capacité d’une durée de 5 jours au profit d’une soixantaine de participants le lundi 10 décembre 2018 à Bobo-Dioulasso.

« La retraite n’est pas fatalité, c’est une nouvelle vie qui met à l’épreuve notre esprit d’organisation ». C’est convaincue de cette idée que la présidente de l’Association d’appui à la promotion de la femme et de l’enfant en difficulté (AAPFED) Fatimata Sanou, en collaboration avec l’AFIDIR, a organisé cet atelier de formation en entreprenariat agricole.

Ainsi, elle entend ainsi redonner à cette couche de la population, l’opportunité de se reconstruire une autonomie financière. Les frais de participation à cette formation qui se déroule en 5 jours sont fixés à 7 000 francs CFA. Elle offre également un accompagnement pour l’accès aux crédits auprès des institutions financières pour la création d’entreprises agricoles ou pastorales.

Une session supplémentaire pour satisfaire la forte demande

Le projet a suscité beaucoup d’engouement. « La semaine passée, nous attendions un nombre initial de 50 participants. A notre agréable surprise nous avons reçu plus d’une centaine. D’où l’initiation de cette session supplémentaire», se réjouit l’organisatrice.

Selon une bénéficiaire, « les participants de la première cohorte ont bien apprécié la formation. Beaucoup d’entre eux sont sur le point d’acquérir des micro-crédits pour financer leurs projets de création d’entreprise. C’est ce qui a motivé mon adhésion », foi de Minata Sanou.

Cette campagne de formation est à sa 4ème édition. Elle a été officiellement lancée le samedi 15 septembre 2018 à Bobo-Dioulasso.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso