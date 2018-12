Civic Tech Festival : Pour passer des mots aux actes

0 PARTAGES Partager Twitter

La première édition du Civic Tech Festival se tient ce jeudi 20 décembre 2018 dans les locaux de Jokkolabs à Ouagadougou, une organisation indépendante à but non lucratif axée sur l’innovation pour la société.

Le Civic Tech Festival est un rassemblement de différents acteurs formant la communauté Civic Tech. Les participants se rassemblent simultanément sur plusieurs pays pour échanger sur leurs expériences, leurs besoins, leurs attentes et s’enquérir d’une vision 360 des acteurs, des initiatives et des dynamiques qui contribuent à améliorer la vie quotidienne des citoyens et des communautés.

Pour cette première édition, l’événement est organisé dans sept villes d’Afrique (Casablanca, Abidjan, Cotonou, Dakar, Ouagadougou, Douala, Bamako) autour de conférences, de discussions et d’ateliers, ce, à travers l’usage de la technologie dans le but de renforcer le lien démocratique entre les citoyens et leurs gouvernants.

Chacune des réflexions collectives sensibilisent au développement de communautés apprenantes qui ont pour objectif d’éduquer, de soutenir et d’encourager les entrepreneurs engagés pour une citoyenneté durable en les connectant aux autres parties prenantes, présentes ou futures du secteur.

« Le Civic Tech Festival regroupe toutes les initiatives de Civic Tech en Afrique. Les Civic tech sont des initiatives d’aide à la transparence et à la participation citoyenne qui se basent sur les technologies. Ce sont des initiatives basées sur des thèmes bien précis. La Civic Tech la plus connue au Burkina est le Présimètre », a expliqué Cheick Omar Ouédraogo, responsable local de l’espace Jokkolabs.

Pour lui, il y a beaucoup de choses ou d’idées exprimées sur les réseaux sociaux. « Mais, nous pensons que nous pouvons passer des mots aux actions. Et ceci en utilisant les technologies, internet, pas uniquement sur Facebook, mais à travers un certain nombre d’applications et de sites web qui vont fédérer ces actions au niveau des citoyens afin de parvenir à leur fin de contrôle ou de promotion de la transparence », a indiqué le geek.

Noufou KINDO

Burkina 24