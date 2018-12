Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers : L’Exécutif Municipal rend hommage aux soldats de feu

0 PARTAGES Partager Twitter

« Recevez toute la gratitude et la reconnaissance des citoyens de la ville de Ouagadougou, pour votre engagement au travail et les sacrifices consentis pour porter secours et sauver des vies, parfois au risque de votre propre vie« , c’est l’hommage rendu par le Maire de la ville Armand Pierre Béouindé, aux soldats du feu.

En effet, l’autorité municipale a conduit en cette matinée du 28 décembre 2018 une forte délégation de conseillers à la première compagnie de la brigade Nationale des sapeurs pompiers.

Cette visite a été l’occasion pour Monsieur Béouindé d’offrir aux acteurs de la protection civile, un important lot de matériel composé d’un véhicule d’incendie, d’équipements spécifiques de secours et de lutte contre l’incendie.

Du matériel qui a été acquis grâce à la coopération entre la ville de Ouagadougou et celle de Lyon.