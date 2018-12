Situation nationale : La Présidence du Faso reporte une cérémonie de présentation de vœux

0 PARTAGES Partager Twitter

En raison de la situation nationale, la Présidence du Faso a décidé de reporter à une date ultérieure la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués. Elle devrait se tenir dans l’après-midi de ce 28 décembre 2018.

« Les attaques meurtrières de Toéni et le lourd bilan humain qui en a résulté, plongent le peuple burkinabè et ses vaillantes forces de défense et de sécurité dans la douleur« , est-il écrit dans le communiqué. Une attaque a en effet visé le 27 décembre 2018 des équipes des Forces armées, faisant 10 morts dans le Sourou. « Le Président du Faso a décidé de reporter à une date ultérieure la cérémonie de présentation des vœux des corps constitués de ce 28 décembre 2018 à 16h à la Présidence du Faso« , ajoute le communiqué.

Les Forces armées burkinabè ont essuyé durant l’année 2018 de nombreuses attaques, faisant de nombreuses victimes.

