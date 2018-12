Hommage à la brigade verte : Le conseil municipal salue le sacrifice consenti pour la propreté de la ville de Ouagadougou

0 PARTAGES Partager Twitter

L’exécutif municipal a exprimé en cette matinée du 27 décembre 2018, sa reconnaissance et sa gratuite à la brigade verte qui contribue à la préservation de l’environnement urbain et à l’amélioration du cadre de vie des citoyens de la capitale.

C’est une occasion selon le président du conseil municipal Armand Roland Pierre Béouindé de faire le bilan des activités menées par ce maillon important de la chaine de salubrité publique afin d’envisager des perspectives pour l’année à venir ». L’autorité municipale veut faire de 2019, une année de participation citoyenne à la salubrité.

Et au regard de l’extension de la ville et des multiples défis, le conseil municipal envisage la modernisation du nettoyage de la capitale, ce qui va permettre également d’offrir de meilleures conditions de vie et de travail aux femmes de la brigade verte.

En rappel, la brigade verte est une association qui s’investit contre l’insalubrité à travers le balayage, le désherbage et le nettoyage des déchets de la ville de Ouagadougou.