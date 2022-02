Burkina Faso : Atelier national de validation des outils d’inventaire de gaz à effet de serre du secteur de l’Énergie et des Procédés industriels et utilisation des produits (PIUP)

En 2021, un guide national de Mesurage, Rapportage et de Vérification (MRV) des émissions et gaz à effet de serre au Burkina Faso a été finalisé et validé par les acteurs nationaux grâce au financement de la Suède, le partenariat avec le Global Green Growth Institute (GGGI) et le Gouvernement. Parmi les principaux acteurs ayant contribué à la conception du guide figurent la Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DGEVCC), le Secrétariat Permanent du Conseil National de Développement Durable (SP/CNDD) et l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD). Ce guide sert à faciliter la réalisation périodique des inventaires nationaux des Gaz à Effet de Serre (GES) afin de produire régulièrement les communications nationales.

Après la conception du guide et des outils, une évaluation a été faite en vue d’analyser les lacunes de données, formuler des recommandations pour des IGES complets et collecter des données intrants (données d’activité) pour réaliser des inventaires test. Les résultats issus des inventaires test ont été préalablement validés par le comité technique du projet MRV.

Cet atelier d’envergure nationale et spécifique aux secteurs Energie et Procédés industriels (PIUP) qui s’est tenu le 15 février 2022 à Ouagadougou à la salle de conférence de Ramada Pearl Hôtel visait à recueillir les observations et commentaires des acteurs nationaux en charge de la production des données des deux secteurs et valider les résultats obtenus pour une meilleure conduite du processus d’estimation des émissions de GES au niveau national.

Le représentant de la Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DGEVCC), Mr. Antoine Bambara, Directeur de la promotion et valorisation des PFNL a invité les différents ministères qui jouent un rôle clé dans la collecte et le traitement des données à s’engager pleinement.

Mr Léopold Somé, coordonnateur national de la TCN (troisième communication nationale) a rappelé l’importance des outils MRV IGES élaborés avec l’appui de GGGI qui influenceront la qualité des résultats d’inventaires nationaux.

La représentante résidente adjointe de GGGI, Mme Laura Jalasjoki a rappelé que le projet MRV est placé sous la tutelle de la DGEVCC et bénéficie de l’accompagnement et de la coordination technique du SP/CNDD et de l’INSD respectivement responsables de chacun des 2 résultats principaux du projet.

Laura Jalasjoki ajoute que GGGI accompagne le Burkina-Faso dans ses réponses aux exigences du cadre de transparence renforcée de l’accord de Paris sur le Climat (2015), en se concentrant spécifiquement sur le MRV des actions. C’est à la fois des actions d’atténuation et d’adaptation entreprises par le Burkina Faso pour atteindre les objectifs de la Convention, et apporter de la clarté et suivre les progrès vers la réalisation des contributions déterminées au niveau national (CDN) du pays.

Elle a invité les participants à des échanges francs et à une participation active à travers des observations et recommandations qui amélioreront la qualité des travaux entrepris et refléterons les efforts consentis à la construction du système national MRV.

La prochaine étape du processus consistera en une série de formation des principaux acteurs à la maîtrise du système des inventaires GES de ces deux secteurs afin d’améliorer la qualité des prochaines Communications Nationales et Rapports Biennaux Actualisés du Burkina Faso.

Le Gobal Green Growth Institute (GGGI) est une organisation intergouvernementale qui a été créée en 2012 à la Conférence Ri0+20 des Nations-Unies sur le développement durable, pour aider les pays en développement et les économies émergentes à atteindre une croissance économique durable et inclusive.

Depuis l’adhésion du Burkina Faso à l’Institution en 2018, le Bureau Pays a exécuté de nombreux programmes en étroite collaboration avec les entités gouvernementales. GGGI a apporté son soutien technique, en renforçant les capacités, en planifiant, en mettant en œuvre des politiques et en aidant à constituer un portefeuille de projets d’investissement vert bancables.