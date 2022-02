Ouaga : Au quartier Wayalghin, les femmes ont couru pour la solidarité

0 Partages Partager Twitter

Afin de renforcer le vivre ensemble entre voisins du quartier Wayalghin à Ouagadougou, l’Association Nabouyizanga pour le développement intégré (ANDI), a initié un mini marathon au profit des femmes dudit quartier ce samedi 19 février 2022.

Comme le dit-on souvent, le sport est vecteur de rapprochement et de cohésion sociale. Consciente de cette réalité, l’Association Nabouyizanga pour le développement intégré (ANDI) en a usé pour apporter sa pierre au renforcement de « la solidarité agissante » déjà régnante au quartier Wayalghin de Ouagadougou.

« Nous sommes dans un quartier où nous vivons d’une solidarité agissante et nous avons estimé que c’est bien que nous aussi nous contribuons. C’est à cet effet que nous avons organisé ce mini marathon, qui est un prétexte pour réunir les femmes d’un certain âge afin qu’on se connaisse mieux et s’unisse », a expliqué Inoussa Ouédraogo, Président de ANDI avant de montrer sa satisfaction pour cette première édition.

Mariam Zougmoré, première à franchir la ligne d’arrivée, remercie Dieu et les organisateurs du marathon. Et dit utiliser sa récompense pour s’occuper de sa famille et pour son commerce. Pascaline Yaogo, représentante des femmes, heureuse d’avoir eu la santé en parcourant ces quelques kilomètres, a montré sa gratitude aux organisateurs.

Pour rappel, une vingtaine de femmes ont pris part à cette première édition du mini marathon de Wayalghin. Chacune des dix premières à franchir la ligne d’arrivée a reçu la somme de 25 000 F CFA. La première de la course a bénéficié d’un bonus de 15 000 F CFA. Les autres ont également été remerciées avec des enveloppes. La distance totale parcourue est de moins de 2 Kilomètres.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24