La 3G disparait progressivement aux États-Unis

Le 22 février 2022, un premier opérateur américain, AT&T, a fermé son réseau 3G pour privilégier la 4G et la 5G.

C’était prévu depuis 2019, AT&T a fermé son réseau 3G ce 22 février 2022 aux États-Unis. T-Mobile et Verizon devraient suivre au cours de l’année. Cette décision prise par les opérateurs pour se focaliser sur les réseaux 4G et surtout 5G ne plaît pas à tout le monde. Plusieurs appareils risquent de ne plus fonctionner, outre-Atlantique, l’on évoque même un « alarmaggedon », selon le Siècle Digital.

Un groupe du secteur estime à deux millions le nombre de dispositifs risquant de ne plus fonctionner. Dans un autre domaine, Axios relaie une alerte de l’association The School Superintendents Association, selon laquelle 10% des bus scolaires publics perdront leurs GPS et systèmes de communication. À San Francisco, les usagers des transports en commun ont été informés que les 650 systèmes d’affichages en temps réel des abribus cesseront de fonctionner.

AT&T s’est efforcé de rassurer tout ce beau monde. L’opérateur affirme que moins de 1% du trafic de données mobiles passe par la 3G. Deux millions de téléphones 4G LTE gratuits ou à prix réduits ont été distribués pour remplacer les appareils 3G. La société insiste : la couverture téléphonique du pays ne sera pas affectée, toujours selon le Siècle Digital.

À propos de l’ « alarmaggedon », AT&T est plus offensive. L’opérateur rapporte que la plus grande entreprise d’alarme du pays a réussi à mettre à jour tous ses appareils, notamment grâce à un dispositif qu’il a conçu.