TikTok : La durée maximale des vidéos passera de 3 à 10 minutes

0 Partages Partager Twitter

TikTok a pris la décision d’étendre la durée maximale des vidéos à 10 minutes. Une manœuvre qui peut paraître surprenante tant la tendance est au format court… Cependant, les vidéos longues sont bien plus adaptées à la monétisation, selon les observateurs.

C’est premièrement Matt Navarra, un analyste et consultant spécialisé dans les réseaux sociaux, qui a partagé sur Twitter un message envoyé par TikTok à ses utilisateurs. Ce dernier prévient que la durée des vidéos postées sur l’application passe à dix minutes, rapporte le média spécialisé en Tech « Siècle Digital ».

Contacté par le média TechCrunch, un porte-parole de TikTok a confirmé l’information : « Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok. L’année dernière, nous avons introduit des vidéos plus longues, donnant à notre communauté plus de temps pour créer et se divertir sur TikTok.

Aujourd’hui, nous sommes ravis de commencer à déployer la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, ce qui, nous l’espérons, libèrera encore plus de possibilités pour nos créateurs du monde entier ».

Ce n’est pas la première fois que le réseau social décide d’étendre la durée maximale de ses vidéos. Au départ, ces dernières ne pouvaient pas dépasser les quinze secondes ; une durée qui s’est ensuite étendue à soixante secondes et, au mois de juillet dernier, elle a atteint les trois minutes.

Ce dernier changement est clairement le plus radical décidé par la plateforme, et si celle-ci ne l’a pas explicitement affirmé, il y a de très grandes chances que cette décision soit motivée par une raison bien précise.

De toute évidence, TikTok prend à contrepied les autres géants du numérique (Facebook, YouTube, Snapchat) qui ont suivi la tendance des vidéos courtes lancée par l’entreprise chinoise ByteDance pour le marché non chinois.