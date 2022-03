La formation aux métiers du numérique des ex-Dafistes du HCR et de l’AUF officiellement lancée

0 Partages Partager Twitter

Le projet pilote de formation aux métiers du numérique au profit d’ex-boursiers Dafistes refugiés au Burkina Faso a été officiellement lancé le mercredi 2 mars 2022 à Ouagadougou, dans les locaux de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Conjointement initié par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), avec l’appui technique de la société de fabrique Simplon, le projet pilote de formation aux métiers du numérique au profit d’ex-boursiers Dafistes refugiés au Burkina Faso se veut une réponse au renforcement des compétences des étudiants réfugiés dans les métiers du numérique pour les rendre capables de s’auto-employer ou d’accroitre leur compétitivité sur le marché de l’emploi.

Selon Ouidad Tebbaa, Directrice régionale Afrique de l’Ouest de l’AUF, l’initiative du projet pilote est née d’une convention stratégique signée en février 2021 à Ouagadougou entre le HCR et son institution.

« C’est à travers cette convention que tous les projets, que nous menons ensemble, que nous avons décidé de mener ce projet pilote qui vise outre les questions de formation, de créer les directives axées sur l’insertion professionnelle. Comment former pour donner l’accès à des emplois décents et à la hauteur de la qualité de leur formation ?», a-t-elle indiqué.

Bourse DAFI…

Charlotte Berquin, HCR Education Officer Bureau Afrique centrale et de l’Ouest, est revenue sur ce qu’est la bourse DAFI. « La bourse DAFI est un programme de bourses du HCR financé par un certain nombre de pays partenaires dont l’Allemagne, le Danemark, mais aussi des partenaires du secteur privé pour pouvoir financer des bourses universitaires de premier cycle pour les étudiants réfugiés dans leurs pays d’asile », a-t-elle expliqué.

La chance aujourd’hui pour les étudiants réfugiés Dafistes qui bénéficient de cette formation Simplon, a-t-elle dit en sus, c’est de pouvoir compléter leur formation universitaire initiale dont ils ont pu bénéficier grâce à la bourse DAFI par une formation technique, spécifique et adaptée au marché de l’emploi du Burkina Faso.

« Chez Simplon, c’est 84% de sorties positives six mois après formation »

Des dires de Sophia Nouny, représentante de Simplon Burkina, aucune autre conditionnalité et critères de sélection pour prendre part à leur formation si ce n’est « la disponibilité pendant toute la durée de formation des apprenants et leur motivation ».

A l’issue de leur formation, les apprenants bénéficient d’un suivi personnel jusqu’à une insertion professionnelle. « Au Burkina, sur les formations Simplon, on est à 84% de sorties positives six mois après formation », a-t-elle avancé en outre avant de faire savoir les perspectives d’après projet pilote : « c’est d’atteindre ces chiffres, voire aller au-delà ; l’idée, c’est d’ouvrir cette opportunité à plus de public du HCR et dans d’autres pays de la sous-région ».

Pour Fabrice Solos, Délégué des apprenants de la première promotion de la formation, leur formation vient à point nommé en ce sens que le siècle présent est celui du numérique.

« Venus de divers horizons par la force des événements, notre promotion remercie le HCR, initiatrice de la formation », a-t-il dit tout en sollicitant, davantage, auprès du HCR « une éventuelle prise en charge pour la pitance, véritable problème actuel pouvant handicaper le cours de notre formation » et en rassurant de leur disponibilité à bien mener la formation à terme.

Un budget de plus de 35 millions F CFA

Dr Charles Zoueke Makouaka, au nom du représentant du HCR, a fait savoir que la formation des apprenants a débuté en décembre 2021, après de longs mois de préparation et de mise en place des conditions ; et s’étendra sur une période de huit mois, soit jusqu’en août 2022.

« Il s’agit d’un pilote dont la mise à l’échelle aux bénéfices de vos frères, vos sœurs, de toute la communauté réfugiée au Burkina Faso dépendra de vos résultats personnels et de votre rendement collectif », a-t-il signifié à l’endroit des apprenants, ce avant de les prier à rechercher l’excellence.

Pour rappel, le budget alloué au projet est de 53 898 Euros soit plus de 35 millions de francs CFA co-financé par le HCR à hauteur de 36 698 Euros soit environ 70% et par l’AUF à hauteur de 17 200 Euros soit environ 30%, qui mobilise en plus au profit du projet son expertise et son réseau de Centres d’employabilité francophone.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24