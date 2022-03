Ouaga : L’artiste l’Élue 111 apporte son soutien aux déplacés de Pazani

0 Partages Partager Twitter

L’artiste musicienne burkinabè « l’Élue 111 », Toussianne Badélé à l’état civil, a effectué un don d’une valeur estimée à plus de 300 000 francs CFA aux déplacés internes à Ouagadougou sur le site de Pazani, ce mercredi 2 mars 2022. En plus du don, les déplacés ont bénéficié d’un moment convivial et de sensibilisation de la part de l’artiste et son équipe.

Habits, seaux, gobelets, bouilloires, détergents, gourdes, bracelets, ballons, et bien d’autres lots composent le don de l’artiste l’Élue 111 aux déplacés de Pazani. « On peut estimer tout ça à plus de 300 000 franc CFA », a fait savoir l’Élue 111.

C’est dans le cadre des actions sociales que l’artiste et son équipe ont effectué le déplacement sur le site de déplacées de Pazani à la périphérie de Ouagadougou grâce à son équipe et ses partenaires « pour apporter un sourire et de la joie dans le cœur des plus démunis ».

La crise sécuritaire a occasionné une multitude de déplacés à l’intérieur du Burkina Faso. L’artiste l’Élue 111 dit ne pas vouloir rester en marque des bonnes volontés qui manifestent de la sympathie envers ces personnes en situation difficile. « Je veux m’inscrire dans le côté social. Je ne veux pas être une artiste qui passe son temps à chanter seulement.

Mais je veux être plus proche des gens. Mon nom c’est l’Élu 111. Ça veut dire quelqu’un qui a été choisi un 1er novembre. Si vous voyez notre slogan c’est tous élus pour une mission ici-bas. Dans ma logique, toute personne qui est élue doit participer à l’émergence de son prochain. Et c’est le combat que je mène associée à ma musique », a défini l’Élue 111.



A l’occasion de cette cérémonie de remise de don, l’artiste et son équipe appuyées par des étudiants en science de la santé ont sensibilisé les femmes sur l’hygiène et l’entretien des enfants. Des jeux de distraction, le football, la danse ont été aussi au rendez-vous pour amuser la galerie de ses centaines d’âmes toujours perturbées par le cauchemar des razzias terroristes. Ce don a été reçu avec beaucoup d’enthousiasme par les déplacées visiblement dans le besoin.

Il faut noter que le site de déplacés de Pazani est occupé depuis le 8 juillet de 2019. Le site regorge aujourd’hui de 1300 personnes de 230 familles venues de divers horizons, selon Tapsoba Ali, le responsable du site. A l’entendre, le besoin quotidien de ses populations se résume aux problèmes d’alimentation, de scolarité, santé, logement et d’emploi.

Akim KY

Burkina 24