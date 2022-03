0 Partages Partager Twitter

Ceci est une lettre ouverte adressée au Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Président du Faso, par le Dr. Jürg Stäubli.

Monsieur le Président,

Vous avez avec le soutien d’une partie de l’armée burkinabé, pris le pouvoir le 24.1.2022 au pays des hommes intègres. Dans votre action, vous reprochez au Président démocratiquement élu, Roch Kaboré de ne pas avoir pu protéger suffisamment la population du Burkina Faso des attaques terroristes menées par des groupes djihadistes. En regardant la réalité ces dernières années, il est vrai que nous avons assistés à un drame humanitaire causé par ces attaques.

Monsieur le Président, vous êtes un excellent officier supérieur et savez que l’armée burkinabé à elle seule n’est aujourd’hui pas en mesure de protéger la population, plus particulièrement des régions frontalières de l’hydre terroriste. J’ai eu l’occasion de visiter certaines de ces régions, j’ai parlé avec des habitants qui ont dû fuir leurs terres, leurs maisons, leurs existences économiques. J’ai été extrêmement meurtri face à ce drame que vit votre peuple, ami historique et si cher du peuple Suisse.

Face une telle situation, le Président Roch Kaboré a tenté à maintes reprises de colmater la brèche béante en remaniant à plusieurs reprises son gouvernement avec l’intégration de militaire, le processus de réorganisation de l’armée en procédant à plusieurs nominations dont les jeunes officiers. Il a en outre depuis quelques années augmenté le budget de la défense et de la sécurité d’une manière significative.

Où se trouve la responsabilité du Président Kaboré ? Un manque de fermeté ? Un manque d’équipements militaires mis à disposition de l’armée ? Peut-être ! Qui sont les terroristes qui ont versé ce magnifique pays, cette population travailleuse et attachante dans une situation intolérable ? Ils se trouvent malheureusement à l’intérieur du pays, au Mali, au Niger et partout dans le Sahel dans des zones qui ne sont pas peuplées et hors de contrôle des autorités respectives. Leur objectif étant de créer un nouveau Califat. Il y a un grand nombre qui se sont rendus dans cette région depuis le nord de la Syrie, de l’Irak et de la Lybie notamment.

Leurs revenus sont générés notamment par le trafic de drogue qui et ensuite acheminer via l’Algérie en Europe. Pour plusieurs raisons il s’agit également d’un vrai problème pour l’Europe car il n’est pas tolérable d’avoir chez nos voisins, des groupes terroristes qui non seulement terrorisent la population mais qui alimentent également le trafic de drogue européen.

Autrement dit il est dans l’intérêt de la communauté internationale, plus particulièrement européenne de combattre à côté des armées régulières ce fléau qui mettent en péril les fondements des Etats africains et de l’Europe et qui aboutit à des flux de réfugiés énorme avec des conséquences humanitaire et financier que nous connaissons.

Monsieur le Président, gouverner est compliqué dans ce contexte pareil. Les intérêts divergents, les problèmes relationnels à l’international, la prise en compte des données géopolitiques et surtout la satisfaction des aspirations profondes du peuple. Je vous souhaite la force et le courage mais également la chance nécessaire, pour pouvoir atteindre les objectifs de ce défi énorme !

Monsieur le Président, J’aime le peuple burkinabè, j’aime votre pays ! C’est pour cela je vous demande de libérer le Président Roch Kaboré dont le seul reproche est d’avoir était trop poli, trop gentil, trop humaniste pour gouverner pendant une période marquée par la violence. Le Président Roch Kaboré mérite le respect et le traitement d’un ancien Chef de l’Etat. Cela mettra en valeur le nouveau gouvernement du Burkina et sera preuve de sa grandeur.

Je vous le demande en tant qu’ami de votre magnifique pays et en tant qu’Officier de l’Ordre de l’Etalon. Quand j’ai été décoré, mais aussi fait chef coutumier honorifique par le Roi de la province du royaume de Ouargaye, j’ai dit au Président Kaboré et au Grand Chancelier que cela n’est pour moi non seulement un honneur mais représente également une grande responsabilité d’être toujours aux côtés du peuple burkinabè.

A cette étape difficile que traverse votre pays, c’est le moment pour moi d’assumer pleinement cette responsabilité pour aider, dans la mesure de mes possibilités, le peuple burkinabé. Je voudrais une fois de plus vous demander humblement de libérer mon ami, le Président Roch Kaboré. Je le connais, je suis convaincu qu’il n’entravera pas la mise en œuvre de cette refondation que vous appelez de tous vos vœux. En empruntant cette voie d’apaisement et de sagesse, nous sommes prêts à œuvrer avec vous au renforcement de la crédibilité et de l’image de votre beau pays.

Je comprends qu’il s’agit actuellement d’une situation très particulière mais je vous prie, parallèlement à votre priorité de protéger les burkinabé contre les attaques terroristes, de travailler sans relâche à un retour rapide de l’ordre constitutionnel par l’organisation d’élections libres et transparentes que votre peuple mérite tant. Ainsi, vous graverez votre nom dans la liste des héros de cette nation si riche. Je vous remercie pour votre compréhension de ma démarche et vous remercie d’avance pour votre bienveillance. Avec mes salutations respectueuses

Prof. hc. Dr. Jürg Stäubli