Mali : La France annonce avoir neutralisé Yahia Djouadi, haut cadre d’Al-Qaïda

0 Partages Partager Twitter

Selon le ministère français des Armées dans une annonce ce lundi 07 Mars 2022, Yahia Djouadi, un haut cadre historique d’Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans le nord du Mali aurait été tué au cours d’une opération au sol des forces françaises de Barkhane.

Le communiqué du ministère français des Armés rapporte que dans la nuit du 25 au 26 février 2022, les soldats de Barkhane ont conduit une opération à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali, durant laquelle Yahia Djouadi a été neutralisé. Il était un haut cadre historique d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).

« Après l’avoir localisé dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à AQMI et au JNIM, puis formellement identifié, il a été neutralisé par une intervention au sol, appuyée par un hélicoptère de reconnaissance et d’attaque Tigre et deux drones français » explique le document qui ajoute que « lors de la reconnaissance de la zone qui a suivi, des munitions ont été détruites et de l’armement a été saisi ».

Les autorités française et malienne entretiennent des rapports très tendus marqués par la récente injonction faite aux troupes françaises de quitter le sol malien.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : France 24