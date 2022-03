8 mars 2022 : Célébration sobre et une pensée pour les déplacés internes

La commémoration de la 165e journée de la femme a eu lieu, ce mardi 08 mars 2022, à Ouagadougou. Au regard des crises sécuritaire et sanitaire, et humanitaire que connaît le pays, cette commémoration a été faite dans la sobriété, sous le thème « Défis sécuritaire et sanitaire : quelles stratégies pour une meilleure protection des femmes ».

Comme toujours, le 8 mars n’est pas une date comme les autres. En effet, le monde entier à cette date célèbre et magnifie davantage la femme, mère de l’humanité.

Cette journée est dédiée aux droits des femmes dans le monde entier. Dans les années antérieures, elle était une date festive pour les femmes du Burkina Faso. A cette occasion, nombreuses se retrouvaient dans les lieux de réjouissances, où entre de grands festins et pas de danses, elles rendaient mémorable cette journée sacrée pour elles.

Depuis ces derniers temps, le pays des Hommes intègres est frappé par une double crise en l’occurrence celle sécuritaire et sanitaire. En ce sens, la 165e journée de la femme ne sera pas une année festive comme les précédentes.

Cette journée tant attendue par les femmes sera célébrée dans la sobriété cette année. A en croire le directeur de cabinet du ministère du genre et de la famille, Seydou Soulama, cette célébration sobre est une pensée adressée aux personnes déplacées internes, qui vivent dans les conditions précaires car ayant fui leurs bercails.

« Cette année en raison du contexte national marqué par plusieurs situations de fragilité notamment la crise sécuritaire, la crise humanitaire, la crise sanitaire et aussi la situation politique, les autorités nous ont instruit de privilégier une célébration sobre et aussi en ayant une pensée pour les personnes déplacées internes », a annoncé Seydou Soulama.

commémorer la lutte héroïque de nos consœurs

Pour ce qui est des propos de la représentante des femmes, Kiemdé née Ouédraogo Djénéba, la commémoration de cette journée est un moment solennel pour elle, mais aussi un arrêt pour voir l’état et la position de la femme dans la société actuelle.

« La célébration de la journée internationale de la femme est un moment solennel pour nous de commémorer la lutte héroïque de nos consœurs qui ont bravé l’adversité et les contraintes multiples pour revendiquer les droits inaliénables fondant la dignité de l’être humain.

Egalement, ce moment nous permet de marquer une halte pour analyser l’évolution du statut de la femme aux plans social, économique, politique et culturel à travers les actions entreprises par le gouvernement et ses partenaires au développement », a rappelé Kiemdé née Ouédraogo Djénéba.

« Défis sécuritaire et sanitaire : quelles stratégies pour une meilleure protection des femmes », est le thème central de cette 165e journée des droits de la femme. Des dires de la représentante des femmes, ce thème tant interpellateur pose la question sur les stratégies à mettre en place pour protéger les femmes qui sont exposées aux violences de tout ordre, privées d’un accès aux services publics essentiels, notamment l’accès à l’eau, à l’éducation, aux services de santé, et bien d’autres.

