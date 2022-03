Éducation nationale : Lionel Bilgo officiellement… « au tableau » !

0 Partages Partager Twitter

Le nouveau ministre en charge de l’éducation nationale, Lionel Bilgo, a pris officiellement les commandes dudit département ce mercredi 9 mars 2022. C’est Jacques Sosthène Dingara, secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres qui a procédé à son installation.

Le nouveau ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Lionel Bilgo, a été investi dans ses nouvelles tâches. Son arrivée à la tête de ce département, de l’avis du secrétaire général du gouvernement, est la preuve de son intégrité, de ses compétences, de son expérience et de sa vision.

Sosthène Dingara n’a pas manqué de mentionner la grande responsabilité qui incombe à Lionel Bilgo au cordage d’un département ayant le plus grand nombre de fonctionnaires dans la fonction publique.

« Le Chef de l’Etat et le Premier ministre, vous vous souviendrez lors de la prise de contact dans la matinée du 7 mars dernier avec le nouveau gouvernement, ont clairement indiqué que le gouvernement est au service du peuple. Vous devez impérativement travailler à satisfaire les nombreuses attentes des populations », a-t-il dit.

Toujours lors de la même rencontre, rappelle Sosthène Dingara, le président du Faso a invité le nouveau gouvernement à développer un esprit d’ingéniosité et des initiatives afin de relever les défis à savoir la politique du gouvernement pour ce département.

Pour Lionel Bilgo, il n’est pas au pied du mur mais au pied de la montagne. Cette montagne, selon lui, est faite d’innombrables défis que les acteurs de sa branche sont en train de franchir depuis de longues années maintenant. « Je voudrais humblement avec vous faire un bout de cette longue montée en veillant à ce que ce bout de parcours marque de façon déterminante, la suite de la montée », a-t-il harangué.

Le ministre Bilgo n’ignore pas les embûches qui jalonnent la grimpée de cette montagne. « Mais à vos côtés pour le bonheur de ce pays, aucune difficulté ne semble être insurmontable. Les uns ont lutté avant nous, d’autres lutteront après, parce que rien de positif ne vient jamais de la facilité », a-t-il confessé.

Selon lui, son département ressemble à un laboratoire ou une société imaginée qui engendre des femmes et des hommes aptes à porter des valeurs qui lui sont chères. « Dans le cas du Burkina en référence du discours du Lt-Col Paul-Henri Damiba du 28 janvier 2022, les valeurs d’intégrité, de probité et d’amour pour la patrie sont de mise.

L’éducation ne doit pas être une question superficielle. Elle est une des clés de notre futur. Comme un serviteur, je viens humblement joindre mes mains aux vôtres pour affronter les grands défis de notre noble ministère », s’est-il adressé à nos nouveaux collaborateurs.

Devant ses collaborateurs, Lionel Bilgo s’est engagé à faire du dialogue et de la concertation un outil de travail afin de faire bloc face aux difficultés courantes de leur secteur. Pour y parvenir, il en appelle à l’implication de toutes les forces vives de la nation, des partenaires techniques et financiers et tous les acteurs du monde éducatif.

« Jamais sans vous, toujours avec vous. Que Dieu bénisse le Burkina », a-t-il terminé avant de rendre hommage à son prédécesseur, Pr Stanislas Ouaro pour le travail abattu à la tête de ce département.

Willy SAGBE

Burkina 24