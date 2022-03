Une enseignante-chercheure invite les femmes à concilier le service et le foyer

Une enseignante-chercheure invite les femmes à concilier le service et le foyer

0 Partages Partager Twitter

La première enseignante-chercheure du département d’histoire et d’archéologie Denise Badini/ Folané a invité le mardi 8 mars 2022 les femmes à consentir des sacrifices afin de concilier le travail et le foyer.

Première enseignante-chercheure du département d’histoire et d’archéologie Denise Badini/ Folané, dans un entretien accordé à l’Agence d’informations du Burkina (AIB), affirme qu’il faut accepter des compromis, de s’asseoir sur certaines de ses ambitions pour concilier le service et le foyer .

En reconnaissant qu’il est difficile de concilier le service et le foyer car ce sont des travaux à plein temps, elle a invité les femmes à faire des choix et à se fixer des limites afin de répondre à leurs tâches de travailleuse, d’épouse et de mère.

Denise Badini/ Folané a invité les femmes à se choisir des modèles et œuvrer à les ressembler car elle dit s’être inspirée de Marie Michelle Ouédraogo qui était enseignante-chercheure au département de géographie.

«Je me suis retrouvée à l’université parce que j’ai eu un modèle dans ma vie», a expliqué l’enseignante-chercheure. «Je voulais être enseignante d’histoire au lycée mais quand j’ai vu une femme enseigner à l’université, mon rêve a grandi et je me suis fixée le défi d’enseigner à l’université», a-t-elle poursuivi.

Elle a donc exhorté les femmes à être les actrices de leur bonheur car dit elle: « c’est chacun qui cherche et trouve son bonheur». A en croire Denise Badini, le quota genre est un coup de pouce de la femme en politique.

Mais elle invite les acteurs politiques à associer les femmes au projet afin de connaitre leurs ambitions politiques car renchérit-elle, les femmes ont «suffisamment» de modèles donnés par la révolution d’août 1983 pour s’engager en politique.

Selon toujours l’AIB, l’enseignante chercheure est médiéviste et est la première enseignante au département d’histoire et archéologie depuis 1993.