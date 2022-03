Nouvel entretien téléphonique entre Scholz, Macron et Poutine

Le chancelier allemand Olaf Scholz, le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron, ont discuté par téléphone ce 12 mars 2022, au sujet de la guerre en Ukraine, au lendemain du sommet de Versailles, a indiqué l’Élysée.

L’appel, commencé aux alentours de 12H00 (11H00 GMT) s’est achevé avant 14H00, a précisé la présidence française, ajoutant que M. Macron avait auparavant eu le président ukrainien Volodymyr Zelensky en ligne.

Dans une vidéo diffusée par la présidence ukrainienne, Volodymyr Zelensky a appelé ce samedi les dirigeants français et allemand à aider à faire libérer le maire de la ville ukrainienne de Melitopol, enlevé la veille par les Russes, selon Kiev.

Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Vladimir Poutine avaient déjà eu un entretien téléphonique le jeudi 10 mars 2022 au cours duquel la France et l’Allemagne avaient « exigé de la Russie un cessez-le-feu immédiat », indique « L’Orient-Le Jour » citant l’AFP.

Depuis leur rencontre le 7 février au Kremlin, Emmanuel Macron a eu neuf entretiens téléphoniques, en comptant celui de jeudi dernier, avec Vladimir Poutine, selon le décompte de l’Élysée.

Réunis en sommet à Versailles, les Européens ont encore accru la pression sur la Russie, ajoute « L’Orient-Le Jour », pour qu’elle cesse son offensive militaire avec des menaces de nouvelles sanctions « massives » contre Moscou et un doublement des financements pour des armes à l’Ukraine.

Emmanuel Macron n’a pas exclu que l’UE puisse s’en prendre ultérieurement aux importations de gaz ou de pétrole, jusqu’ici épargnées en raison de leur coût pour les Européens, très dépendants des hydrocarbures russes.

Les comptes rendus des entretiens téléphoniques entre ces autorités diffèrent d’un pays à un autre. Par exemple, du côté russe, Moscou rapporte qu’au cours de l’entretien de ce 12 mars, « de nombreux faits de violation les plus flagrantes des normes du droit international humanitaire par les forces de sécurité ukrainiennes ont été cités : représailles extrajudiciaires contre des dissidents, prises d’otages et utilisation de civils comme boucliers humains, placement d’armes lourdes dans des zones résidentielles, à proximité d’hôpitaux, d’écoles, jardins d’enfants, etc. ».

« Dans le même temps, des bataillons nationalistes perturbent systématiquement les opérations de sauvetage de la population, intimidant les civils lorsqu’ils tentent d’évacuer. Vladimir Poutine a exhorté Emmanuel Macron et Olaf Scholz à influencer les autorités de Kiev pour que ces actes criminels cessent », lit-on sur Kremlin.ru.