0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso va abriter du 14 au 20 mars 2022, la Coupe d’Afrique des clubs champions de la zone 3 de volley-ball de la Confédération africaine. Cette compétition regroupe huit pays. Le comité d’organisation était face à la presse ce lundi 14 janvier 2022 à Ouagadougou.

Le Burkina Faso, capitale du volleyball africain du 14 au 20 mars 2022. En effet, neuf clubs en hommes et six en dames venus du Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana et Sénégal prennent part à cette édition de la Coupe d’Afrique des clubs champions de la zone 3.

Le Burkina Faso sera représenté par l’AS Douanes et l’US Forces armées (USFA) en hommes comme chez les dames. Il s’agit des deux clubs qui dominent le volley-ball burkinabè depuis quelques années, selon le président de la Fédération burkinabè de volleyball, Casimir Sawadogo.

Le spectacle garantie

« Nous pouvons vous assurer que le spectacle sera garanti car les clubs qui seront présents vont produire du jeu à la hauteur de leur talent. Nous mettrons tout en œuvre pour que la fête soit belle », a mentionné le président de la Fédération burkinabè de volleyball, Casimir Sawadogo.

Il a assuré de l’accord des autorités sportives du Burkina Faso pour la tenue de cette compétition, compte tenu de la situation socio-politique qui a changé au Burkina Faso avec le coup d’Etat du 24 janvier 2022.

« Elles sont suffisamment prêtes. Il y a le championnat qui devait commencer et les équipes ont été suffisamment préparées. Ensuite, elles ont organisé des matchs amicaux entre elles et nous pensons qu’elles seront à la hauteur », a rassuré le directeur technique national, Pierre August Djiguemde. La dernière compétition a eu lieu en 2019 à Lagos au Nigeria.

Succéder à l’AS Police du Ghana

Le Ghana aurait dû organiser l’édition 2021 mais la compétition n’avait pu se tenir. « Mais en raison des restrictions au Ghana qui ne se sont pas totalement levées, nous avons demandé au Burkina de recevoir la jeunesse de zone 3 parce que c’est là d’ailleurs que la compétition a vu le jour », a indiqué le président de la zone 3 de volleyball. Cette compétition regroupe les équipes championnes et vice-championnes de la zone 3. L’AS Police du Ghana détient le trophée chez les hommes et chez les dames.

L’As douanes, l’USFA, la Société Omnisport de l’armée (SOA) de la Côte d’Ivoire, l’AS Forces armées (ASFA) du Sénégal, l’AS Energie et l’AS Finances du Bénin chez les hommes et chez les dames, Allada et Queens du Bénin, l’AS Douanes et l’USFA du Burkina, l’AS Police du Ghana et l’AS Decastres de la Côte d’Ivoire sont représentées.

Les compétitions se tiennent à la salle des arts martiaux de l’Institut des sciences et du développement humain (ISSDH) de Ouagadougou.