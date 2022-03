20 ans du RIJ : Réflexion sur la gestion des médias par les femmes

0 Partages Partager Twitter

Pour la commémoration des 20 ans du Réseau d’initiatives de journalistes (RIJ), un panel a été organisé pour les femmes autour du thème « les femmes dans la gestion des médias : leadership, résilience et entrepreneuriat », le samedi 19 mars 2022 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

« Les femmes dans la gestion des médias : leadership, résilience et entrepreneuriat (quelles leçons ?), c’est le thème autour duquel des femmes responsables de médias ont tenu les débats. Les panélistes, toutes des femmes, ont un point commun. Elles sont toutes responsables de médias et vivent les mêmes difficultés dans un domaine majoritairement dominé par les hommes.

La première communicante, Fatouma Sophie Ouattara, fondatrice du média QueenMafa, revenant sur son expérience a expliqué que c’est son esprit de combativité qui lui a valu la création de ce média en ligne.

« En tant que femme, il n’y a pas une différence fondamentale dans la gestion des médias. Au niveau du Burkina Faso, il y a de plus en plus de femmes à être managers de médias et la seule différence est que les femmes qui dirigent les médias ont fondé des médias spécifiquement dédiés aux femmes. C’est plus par passion que par besoin entrepreneurial.

Devenue entrepreneure malgré elle, Fatouma Sophie Ouattara s’est fixé pour leitmotiv la mise en valeur de la femme, à travers des programmes permettant à la femme de sortir de sa léthargie. En effet dit-elle, il n’existe pas beaucoup de médias de femmes pour les femmes tendant à les valoriser et les mettre en avant.

Quant aux difficultés dont elle fait face, il s’agit de l’étiquette collée à son média qui est perçu comme féministe. « Notre grosse difficulté c’est de pouvoir convaincre les gens qu’au-delà, c’est un journal d’actualité, mais la seule différence est que nous essayons de prendre position pour les femmes, de donner plus de visibilité parce que nous pensons qu’il faut travailler à l’égalité, et l’équité au niveau du Burkina Faso », a-t-elle martelé.

Pour les réseaux sociaux, il faut imposer des taxes

Autre difficulté mentionnée, par la fondatrice de Queen Mafa, relève de la concurrence entre les médias et le phénomène grandissant des réseaux sociaux qui constitue un frein. « Pour les réseaux sociaux, il faut imposer des taxes parce que certains pays l’ont déjà fait.

Au niveau du Burkina, en tant que média, ce que nous devons faire, c’est de nous organiser aussi. Il faut beaucoup sensibiliser parce que même l’administration aujourd’hui sponsorise des pages et cela ne facilite pas l’épanouissement des organes de presse au Burkina Faso », a révélé Fatouma Sophie Ouattara.

Les deuxièmes panélistes, à savoir les jumelles Salembéré, fondatrices de la radio Femina, ont fait cas de la difficulté de gestion de média dans un univers masculin. Pour elles, les femmes responsables dans les médias sont victimes stéréotype et de jugement à cause de leur genre.

« Au début on a été obligées de répéter à plusieurs reprises lors des réunions qu’en rentrant dans la radio Femina Fm, faut laisser à la porte les affaires de ce sont des femmes, moi une femme ne me fait pas ci et ça. Donc il a fallu le rappeler à plusieurs réunions (…)

Mais maintenant on est très bien acceptées par nos confrères et cela se passe bien de la domination des médias par la gente masculine. Par conséquent, il est difficile pour les femmes de s’y imposer. Il est difficile pour la femme de briller dans les médias vu l’implantation masculine », nous apprend Evelyne Salembéré, Co fondatrice de Femina Fm.

Pour ces femmes leaders des médias, luttant pour l’essor et le bien-être de la femme, les femmes doivent adopter un comportement résilient et faire fi des comportements et critiques désobligeants afin de réussir dans l’univers médiatique dominé par les hommes.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article