Sénégal : Une opération militaire en Casamance provoque des milliers de déplacés en Gambie

Casamance (Sénégal) – L’armée sénégalaise a lancé depuis environ une semaine une offensive militaire en Casamance, dans le sud du pays. Selon l’état-major, cette opération vise à démanteler les bases MFDC de la faction du chef rebelle Salif Sadio. Une communication a minima entoure le déroulement de l’opération militaire. Toutefois est relevé le déplacement massif de population dans la zone frontalière gambienne.

Ce sont quelque 6 350 déplacés et réfugiés enregistrés dans la zone du Foni Kansala, au sud de la Gambie. Ces chiffres communiqués par l’Agence nationale de gestion des crises à Banjul, la capitale gambienne, depuis le début de l’opération militaire, précise qu’une majorité – 4508 personnes – sont des déplacés internes, donc des ressortissants gambiens.

« 61% des ménages sont dirigés par des femmes », ajoute l’agence officielle, qui indique que « ces personnes ne peuvent plus rester dans leurs maisons à cause de la proximité des combats et des implications globales des affrontements en cours ».

Des témoignages recueillis font état de bombardements aériens et de tirs à l’arme lourde dans le nord de la Casamance. À Dakar, l’état-major ne fait pour l’heure aucun commentaire sur le déroulement des opérations, et n’avance pas de bilan.

Cette opération est consécutive à un accrochage survenu fin janvier dernier entre des combattants séparatistes et un détachement sénégalais de la force CEDEAO en Gambie, présente dans le pays depuis 2017.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

