Situation sécuritaire : Le FPR appelle les autorités à « parer au plus urgent avec des mesures concrètes et palpables »

Ceci est une déclaration du Front patriotique pour le renouveau (FPR) suite aux attaques terroristes de mars 2022.

Peuple du Burkina Faso, malheureusement nous remarquons ces derniers temps, une évolution macabre et extrêmement préoccupante de la question sécuritaire avec le bilan des mois de février/mars 2022, qui évoque plus d’une trentaine de soldats (FDS) tombés ainsi que des blessés avec également des pertes en vies humaines et des déplacés du coté civil.

Il s’agit là d’un triste bilan qui ne peut être accepté humainement. Nous présentons nos condoléances ainsi que nos encouragements à toutes les victimes de cette situation insoutenable et très désastreuse.

Loin de verser dans un quelconque activisme politique, le FPR, constant dans son combat pour un Burkina Faso meilleur, se fera entendre tant que la nécessite d’agir en faveur des populations sera toujours d’actualité.

C’est donc le lieu pour nous, au regard de la gravité de la question, d’attirer l’attention des plus hautes autorités de ce pays, sur la nécessite d’agir différemment et de parer au plus urgent avec des mesures concrètes et palpables.

Nous croyons fermement qu’il est possible de gagner ce combat contre la déstabilisation de notre chère patrie par les forces du mal, c’est pourquoi nous ne cesserons d’intervenir en vue de l’édification d’un Burkina Faso nouveau, de justice, de paix et d’équité sociale .

Ouagadougou le 21/03/2022

Le Président National

Dr Aristide OUEDRAOGO

