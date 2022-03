Burkina : Aboubacar Toguyeni, Président de l’ALT, « pas par ambition personnelle »

0 Partages Partager Twitter

Aboubacar Toguyeni, enseignant chercheur à l’université Nazi Boni, a été élu, ce mardi 22 mars 2022 à Ouagadougou, Président de l’assemblée législative de la transition (ALT). « J’ai accepté de quitter mon domaine de l’enseignement, de la recherche et du développement, pas par ambition personnelle, mais parce que je crois fermement à la contribution nécessaire de tous les Burkinabè, pour la construction d’un Burkina nouveau », a-t-il déclaré.

Pour la Présidence de l’ALT, trois candidats étaient finalement en lice. Il s’agit de Zarata Zoungrana du Mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis (MADEPOED), Arouna Louré, du Mouvement les Révoltés et Aboubacar Toguyeni, enseignant chercheur à l’université Nazi Boni ; Moumouni Dialla s’étant retiré à la dernière minute.

Dans ses premiers mots, le Président élu de l’Assemblée nationale, Aboubacar Toguyeni, a eu une pensée particulière pour les personnes déplacées internes, après l’observation d’une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme.

Il a également remercié le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Damiba, Président du Faso, pour le choix porté sur sa personne en plus des personnalités désignées par lui.

Mon mandat sera inscrit dans le sens de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et de l'honneur. Je sais que c'est une transition pour assoir les fondements pour une société plus juste et de moralisation de la vie publique », a-t-il dit.

Mon mandat sera inscrit dans le sens de l’engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et de l’honneur. Je sais que c’est une transition pour assoir les fondements pour une société plus juste et de moralisation de la vie publique », a-t-il dit.

