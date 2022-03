UBA Business Series : Rendez-vous avec Mam Sank le jeudi 24 mars

0 Partages Partager Twitter

Après le succès de la première édition, UBA Burkina annonce la deuxième édition des UBA Business Series.

Cette édition aux couleurs de la célébration du mois de la femme, mettra en lumière le parcours de la dynamique et jeune entrepreneur Mariam Sankara, connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo ‘’Mam Sank’’.

La session qui se tiendra le jeudi 24 mars 2022 à 10h00 en ligne et en direct sur la page Facebook officielle de UBA Burkina (https://www.facebook.com/UBABurkina), sera présentée par Alain Traoré alias Alino Faso.

Au cours de ladite session, le département communication de UBA Burkina présentera le programme TEF 2022 et partagera des astuces sur comment bien présenter son projet.

A cet effet, il est prié à tous ceux qui désirent prendre part à la session de s’inscrire via ce lien : https://forms.office.com/r/c5JHvuisc5

Le programme TEF est une initiative du Président du Groupe UBA, Tony Elumelu, qui vise à accompagner chaque année 5000 jeunes entrepreneurs africains à travers des formations et des financements non remboursables de 5000$ (environ 3 millions FCFA) par lauréat. Les candidatures sont ouvertes sur la plateforme www.tefconnect.net jusqu’au 31 mars 2022.

En rappel, les UBA Business Series sont des panels organisés spécifiquement en ligne, en vue de mettre en exergue les jeunes entreprises ou de renforcer les capacités des jeunes qui souhaitent entreprendre. La première édition a eu lieu en octobre 2021.

