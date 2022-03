Prix Pierre Castel 2022 : La 5e édition lancée !

0 Partages Partager Twitter

Le Fonds Pierre Castel en partenariat avec la BRAKINA a officiellement lancé la 5ème édition du Prix Pierre Castel au cours d’une conférence de presse le lundi 14 mars 2022 à l’Hôtel SOPATEL SILMANDE à Ouagadougou.

Initié en 2018, le Prix Pierre Castel soutient et encourage l’entreprenariat agricole en Afrique. Pour cette 5ème édition, le Prix Pierre Castel est organisé dans 6 pays d’Afrique que sont l’Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’ivoire, Madagascar et la République Démocratique du Congo.

Au Burkina Faso, ce concours est organisé par la BRAKINA et ses partenaires que sont la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, et ses démembrements (la Confédération Paysanne du Faso, la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, et la Chambre Nationale d’Agriculture), La Fabrique, et SINERGI.

Comme chaque année, le Prix Pierre Castel récompense 6 entrepreneurs par pays. Le premier lauréat repartira avec 15 000€, un parrainage et un programme de coaching. Le second lauréat recevra 10 000 €, un programme de coaching. Les quatre autres finalistes bénéficieront de formations entrepreneuriales certifiantes en e-learning avec le Centre du Commerce International de Genève.

Pour y participer au Burkina-Faso, « il faut avoir la nationalité burkinabè, avoir entre 18 et 45 ans, avoir une entreprise relevant des secteurs de l’agriculture ou de l’agro-alimentaire, justifier de son existence légale et avoir un projet qui s’inscrit dans le cadre du développement de son entreprise, et qui a un impact mesurable sur son territoire », a ajouté Souleymane OUATTARA.

Le processus de sélection des gagnants se déroulera sur plusieurs étapes : La sélection des 6 candidats par la BRAKINA et ses partenaires, les visites terrain des entrepreneurs sélectionnés, l’audition des candidats par le Jury local, l’audition des finalistes par le Grand Jury.

Les inscriptions sont recevables jusqu’au 15 AVRIL 2022. Les dossiers sont à soumettre sur le site du Fonds Pierre Castel : https://www.fonds-pierre-castel.org/prix-pierre-castel/prix-pierre-castel-2022/.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

