Mali: L’autopsie après le décès de l’ex-PM Boubeye Maïga au centre des discordes

Mali – Décédé en début de semaine, l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga avait été transféré d’urgence dans une clinique de Bamako, la capitale, après de longues résistances du pouvoir en place, rapporte Radio France Internationale.

Un proche du défunt a dénoncé « une persécution post-mortem », et explique n’avoir pu accédé à la dépouille de l’ancien Premier ministre que ce mardi 22 Février 2022 après plus de 24 heures après que son décès soit constaté. La famille se serait engagée auprès des autorités du pays à ne pas faire d’autopsie sur la dépouille.

« Au début, ils nous ont même dit qu’ils allaient faire une autopsie eux-mêmes, qu’ils allaient choisir le médecin », explique un membre de la famille relevant les doutes des frères et sœurs de Soumeylou Boubeye Maiga ainsi que de son épouse et de ses enfants. « Nous avons déjà les conclusions des médecins qui l’ont suivi et celles du Conseil national de santé, qui sont claires (…) Nous ne voulions pas qu’ils profanent le corps ».

La famille de Soumeylou Boubeye Maïga s’est vue finalement contrainte après concertation de signer le document transmis par les autorités ; ce qui leur a permis d’avoir accès au corps en vue de l’organisation des obsèques. « Nous étions choqués mais, pour des raisons religieuses, nous voulions aussi pouvoir organiser rapidement l’enterrement. »

L’ex-Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga sera porté à sa dernière demeure ce jeudi 24 Mars 2022 au cimetière bamakois de Niarela après une cérémonie religieuse prévue à son domicile familial du quartier du fleuve.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

