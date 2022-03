Etalons du Burkina : « Si on fait appel à moi, je donnerai le maximum » (Mamady Alex Bangré)

0 Partages Partager Twitter

A 18 ans et dès sa première année en professionnelle avec Toulouse Football Club, Mamady Alex Bangré effectue ses premiers pas avec les Etalons. Le jeune joueur qui découvre le groupe des Etalons a la tête sur les épaules.

La suite après cette publicité

Mamady Alex Bangré découvre le groupe des Etalons depuis le stage qui a débuté le lundi 21 mars 2022 avec les Etalons du Burkina Faso à Bruxelles. Convoqué par Oscar Barro, le jeune joueur a exprimé sa fierté.

« Le sélectionneur m’a appelé pour me dire qu’il allait me sélectionner. Alors, j’étais très fier. C’est toujours une fierté de représenter son pays ». Le joueur de Toulouse sait qu’il doit rapidement s’adapter dans ce groupe des Etalons arrivé 4e à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 au Cameroun.

Gagner avec les Etalons

« Maintenant, le plus important, quand on est sur le terrain, c’est d’être performant et montrer qu’on a notre place ici et aider l’équipe à gagner les deux matchs qui arrivent. Je jouerai comme d’habitude, toucher la balle, dribler, marquer, faire des passes décisives. Je vais jouer comme un match normal. Le football, c’est la joie et c’est ce qu’il faut faire », fait-il remarquer.

Toutefois, Bangré découvre une équipe en reconstruction mais avec un noyau déjà en place. Il ne se montre pas presser et attendra son heure : « On est là pour prendre ce qu’on à prendre et aider l’équipe. Donc, si on fait appel à moi, je donnerai le maximum pour aider l’équipe. Si on ne fait pas appel à moi, je respecterai les choix du coach ».

Avoir du temps de jeu en club

En club, les objectifs sont tout autres pour Mamady Alex Bangré. « Ça va bien, ça se passe bien. C’est ma première année professionnelle. Donc, j’essaie de grappiller le plus de temps de jeu. Mon dernier match, j’ai marqué. Donc, je suis en pleine confiance. On va essayer de faire le maximum et d’aider le club à monter en D1 et continuer de travailler ».

Mamady Alex Bangré est le fils de l’ancien international burkinabè Tairou Bangré, ancien ministre des sports et des loisirs du Burkina Faso.

Le Burkina Faso affronte le Kossovo en match amical ce jeudi 24 mars 2022 à 17 heures temps universel avant de jouer contre la Belgique le 29 mars prochain.

Écouter l’article