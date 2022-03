Région du Nord : Les ministres de l’Action humanitaire, de l’Agriculture et de l’Eau aux cotés des déplacés internes

0 Partages Partager Twitter

Trois membres du Gouvernement ont rendu visite aux personnes déplacées internes de la ville de Ouahigouya dans la région du Nord le vendredi 25 mars 2022. Il s’agit des ministres de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire Lazare Zoungrana, de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques Innocent KIBA, de l’Environnement, de l’énergie et de l’eau Maminata TRAORE/COULIBALY. L’objectif de la visite était de leur témoigner la solidarité du Gouvernement et de s’imprégner de leurs difficultés en vue de trouver des solutions.

C’est une forte délégation ministérielle qui était aux cotés des personnes déplacées internes de la région du Nord pour évaluer leurs besoins en vue de trouver des solutions. Les trois ministres se sont rendus sur les sites de déplacés dans la ville de Ouahigouya et de Youba 1 et 2 pour constater de visu leurs conditions de vie et s’imprégner de leurs difficultés.

« Les difficultés de ces personnes déplacées sont surtout les besoins en eau, en nourriture et en logements », a souligné le ministre en charge de la Solidarité nationale, Lazare ZOUNGRANA.

Ils ont recueilli les différentes préoccupations des déplacés et ont promis de les transmettre au Président du Faso. « Nous allons transformer les difficultés en actions car nous sommes un gouvernement d’action », a-t-il ajouté.

La Direction régionale en charge de la Solidarité nationale a procédé à la présentation de la situation humanitaire de la région aux membres de la délégation qui ont constaté que beaucoup d’efforts ont déjà été consentis dans la prise en charge des déplacés, mais il reste encore des réalisations à entreprendre. La région abrite à ce jour plus de 212 000 personnes déplacées internes.

Source : Service d’information du gouvernement (SIG)

