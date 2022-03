Burkina : Le Premier ministre consacre sa première sortie officielle aux déplacés de Kongoussi

0 Partages Partager Twitter

A la tête d’une délégation gouvernementale, le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a effectué une sortie de terrain, ce mardi 29 mars 2022 à Kongoussi, dans la région du Centre-nord, pour s’enquérir des conditions de vie des Personnes déplacées internes (PDI).

La situation humanitaire dans notre pays préoccupe le Premier ministre, Albert Ouédraogo. En effet, après avoir instruit certains de ses ministres à aller toucher du doigt, la situation humanitaire à Ouahigouya (chef-lieu de la région du Nord), le vendredi 25 mars dernier, le Chef du Gouvernement a consacré sa première sortie officielle aux Personnes déplacées internes (PDI) de Kongoussi, dans la province du Bam (région du Centre-nord).

Cette visite du Premier ministre à Kongoussi, avait pour objectif, de se faire une idée des conditions de vie des PDI, mais également d’instruire les services compétents à prendre toutes les mesures idoines pour leur prise en charge holistique. Le Chef du Gouvernement entendait également adresser à ces compatriotes en détresse, un message de solidarité et de réconfort du Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Pour ce faire, deux sites de la ville de Kongoussi ont reçu la visite de la délégation gouvernementale. Il s’agit du site HCR Wendkouni, situé au secteur 2 qui abrite 884 PDI et du site HCR Maison d’arrêt sis au secteur 1, avec 1 005 PDI.

Selon le Premier ministre, cette sortie sur le terrain lui a permis de se faire une idée des difficultés rencontrées dans la prise en charge des personnes déplacées, mais aussi de voir le « travail formidable » qui est fait par les agents humanitaires et étatiques et par les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Il a saisi cette occasion pour encourager et féliciter tous les acteurs qui interviennent sur le terrain pour accompagner le Gouvernement, dans la prise en charge des PDI.

Aux personnes déplacées de Kongoussi, et à travers elles, toutes les autres sur l’ensemble du territoire, Albert Ouédraogo a adressé un message d’espoir. « Le Gouvernement travaille d’arrache-pied pour améliorer votre situation et trouver des solutions rapides pour un retour de la paix dans notre pays », a-t-il insisté.

Un déplacement bien apprécié par les PDI, qui ont exprimé leur reconnaissance au Gouvernement, pour toutes les actions entreprises pour leur prise en charge. Néanmoins, comme doléances, elles ont exhorté le Gouvernement à plus d’effort dans la mobilisation des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) afin qu’ils appuient les FDS dans la lutte contre le terrorisme.

Avant de se rendre sur les sites qui accueillent les déplacés, Albert Ouédraogo a rendu une visite de courtoisie à Naaba Koubri, le Chef de canton de Kongoussi.

Lors de cette visite à Kongoussi, le Chef du Gouvernement était accompagné du Gouverneur de la région du Centre-nord, Blaise Zoewendnanega Ouédraogo, des ministres de l’Action humanitaire, Lazare Windlassida Zoungrana, de la Santé et de l’Hygiène publique, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Abdoul Wabou Drabo.

Source : DCRP/Primature

