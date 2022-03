Développement durable : L’Institut mondial pour la croissance verte réaffirme son partenariat avec le Burkina

0 Partages Partager Twitter

Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a accordé en début d’après-midi une audience au directeur général de l’Institut mondial pour la croissance verte, Dr Frank Rijsberman ce mardi 29 mars 2022 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

« Nous avons eu une très bonne rencontre avec le président du Faso au cours de laquelle nous avons discuté du développement durable. Notre modèle, c’est la croissance verte », a indiqué Dr Frank Rijsberman à sa sortie d’audience.

Selon Dr Frank Rijsberman, son séjour au Burkina Faso vise « à montrer que nous sommes toujours des partenaires qui travaillent et continuent de travailler avec le Burkina Faso pour l’atteinte des objectifs qu’on partage avec le gouvernement ».

Le directeur général de l’Institut mondial pour la croissance verte, a également relevé que son organisation a eu une séance de travail avec le ministère de l’Environnement, de l’Energie, l’Eau et de l’Assainissement pour le développement des écovillages. « Nous pensons que ce modèle est très important dans des zones comme Kaya, Dori, où quand le gouvernement va bien assurer la sécurisation, les gens peuvent retourner et avoir un futur plus durable », a indiqué Dr Frank Rijsberman.

Créé en 2012 à la Conférence Rio+20 des Nations unies sur le développement durable, l’Institut mondial pour la croissance verte, dont le siège est à Séoul en Corée du Sud, est une organisation intergouvernementale qui entend soutenir et promouvoir un modèle de croissance économique connu sous le nom de « croissance verte ». Elle cible des axes d’intervention comme la réduction de la pauvreté, la création d’emplois, l’inclusion sociale et la durabilité environnementale.

Source : Direction de la communication de la présidence du Faso

Écouter l’article