Un mouvement dénommé « Alliance citoyenne pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré » a animé un point de presse ce mercredi 30 mars 2022 à Ouagadougou. L’organisation ne vise que « la libération sans condition et sans délai de l’ex président Kaboré ».

Le 24 janvier 2022, le Burkina Faso a connu un coup d’Etat avec le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). Depuis cette date, l’ex président, Roch Marc Christian Kaboré, n’est pas libre de ses mouvements.

Un mouvement dénommé « l’Alliance citoyenne pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré », avec à sa tête, Désiré Guinko, l’ancien chargé de mission de l’ex président est monté au créneau.

…le MPSR, sans aucun motif valable, ne peut garder en détention l’ex président Kaboré…

« Notre organisation est un regroupement de filles et fils de notre pays sans distinction aucune et qui vise la libération sans condition et sans délai du Président Kaboré, détenu illégalement et sans motif valable par la junte au pouvoir.

Nous le disons et nous le répétons haut et fort, le MPSR, sans aucun motif valable, ne peut garder en détention l’ex président Kaboré surtout qu’il n’a aucun contentieux avec la justice. La libération du Président Kaboré est un impératif et cela n’est point négociable au regard des risques énormes qui pèsent sur son intégrité physique et morale », a-t-il indiqué.

L’alliance tient pour responsable le Président Damiba (…) s’il arrivait un quelconque souci au Président Kaboré

A écouter Désiré Guinko, rien n’est reproché au président Roch Kaboré. « Rien à ce jour sur le plan juridique ne justifie la privation de liberté opposée au Président Kaboré, ce qui nous motive davantage à dénoncer cet état de fait.

Un tel homme épris de paix, ne peut pas être détenu dans une prison que l’on présente comme une « résidence surveillée », alors qu’il s’agit bien d’une violation flagrante de ses droits. L’alliance tient pour responsable le Président Damiba et le MPSR, s’il arrivait un quelconque souci au Président Kaboré.

La volonté suspecte de la junte de maintenir l’ex Président dans sa situation actuelle, montre bien la mauvaise intention de faire de lui rien d’autre qu’un bouclier humain », a-t-il lancé au MPSR. Egalement, Désiré Guinko a dénoncé des complots pour faire basculer le régime de Roch Kaboré.

Des personnes qui étaient sensées défendre le pays (…) ont préféré prendre les armes pour s’accaparer du pouvoir d’Etat

« Qu’est-ce que le Président Roch n’a pas fait. Des gouvernements successifs, des ministères successifs qu’il a changés à la tête de la sécurité et de la défense pour répondre aux questions stratégiques et aux aspirations.

A chaque fois que l’opposition réclamait un plus en rapport avec la question sécuritaire, le président a tendu la main. Il a écouté et il a toujours évolué dans les réformes. Ceux qui ont fait le coup d’Etat avaient presque été nommés à la tête des départements stratégiques de l’armée.

Le président Damiba lui-même a été nommé à la tête de la 3e région militaire. Des personnes qui étaient sensées défendre le pays et apporter une solution à la question sécuritaire ont préféré prendre les armes pour s’accaparer du pouvoir d’Etat, abandonnant ainsi le front pour lequel ils ont été appelés à la défense du pays », a-t-il souligné.

A l’écouter, Roch Kaboré a œuvré pour la défense de ce pays avec une augmentation du budget de l’armée. « L’armée qui n’arrivait pas à éponger son budget ; ce qui veut dire que ce n’était pas un problème financier. Les gens ont travaillé à saboter l’action du Président Roch Kaboré au niveau de la sécurité et de la défense. On a tiré vers le bas pour juste s’accaparer de la gestion du pouvoir », a dénoncé l’ancien chargé de mission de Roch Kaboré.

Dans les prochains jours, l’alliance a annoncé des actions concrètes sur le terrain afin d’exiger la libération du président Kaboré.

Jules César KABORE

Burkina 24

