Damiss : « Qui est le père du PPS, le bébé qui vient de naître ? »

Ceci est un écrit d’Adama Ouédraogo dit Damiss, Journaliste et écrivain, sur la création du Parti panafricain pour le salut (PPS).

Le Parti panafricain pour le salut (PPS) : Un parti, plusieurs interrogations.

-Peut-on parler de dignité lorsqu’on a soi-même un comportement indigne ? Abandonner le président Roch Marc Christian Kaboré pendant qu’il est en résidence surveillée est une attitude indigne d’individus qui, il y a quelques semaines seulement, vantaient ses qualités d’homme d’Etat

-Peut-on parler d’égalité lorsqu’on a soutenu dans un passé récent l’exclusion d’autres Burkinabè pour parvenir à ses fins ?

-Peut-on parler de tolérance lorsque pour des divergences d’opinion politique on a été complice d’incendies de biens publics ou de domiciles privés ?

-Peut-on parler de panafricanisme lorsqu’on a une vision étriquée de la simple réconciliation entre ses propres frères burkinabè ?

-Peut-on parler de salut lorsqu’on a contribué à mettre son pays en lambeaux ? L’Homme, il est vrai, peut changer positivement en faisant son autocritique. On ose croire que les responsables du PPS ont tiré leçon de tous les événements que notre pays a connus.

J’allais oublier. Pendant qu’on y est: qui est le père du bébé qui vient de naître ? L’éjaculation pour sa conception a été si précoce (2 secondes) qu’on doute fort qu’Abdoulaye Mossé, malgré son physique de lutteur du Nayala, soit le vrai géniteur. A certains égards, on peut également se demander si cet enfant n’est pas le fruit d’un acte inceste ou adultérin.

Ah la politique surtout au Burkina Faso, on aura tout vu ! Mais bon, chacun est libre de ses choix politiques. Il appartient aux Burkinabè et aux électeurs de savoir trier le bon grain de l’ivraie au moment venu pour leur avenir et celui de leur progéniture.

Adama Ouédraogo dit Damiss

Journaliste et écrivain

