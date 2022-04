Femme Ouaga FM 2022 : Marceline Tou lauréate

0 Partages Partager Twitter

La 14eme édition de la cérémonie de remise du prix de la femme Ouaga FM de l’année 2022 s’est tenue ce samedi 2 avril 2022 à Ouagadougou.

Mettre en lumière toutes ces femmes Burkinabè qui se battent dans les différentes régions du pays, c’est l’objectif fixé par le comité d’organisation de Femme Ouaga FM pour les magnifier à travers un prix qu’il décerne depuis 14 ans à une lauréate. Marcelina Tou est la lauréate de cette 14eme édition.

Elle a fait de l’autonomisation de la femme à travers son association, son cheval de bataille. Pour elle, recevoir ce prix est un sentiment de joie car dit-elle, les femmes font beaucoup pour ce pays.

« Je pense que je serai un relai pour faire sortir les femmes de l’ombre, les informer qu’il y a une structure, la radio FM qui chaque année récompense les femmes leader, les femmes battantes », confie-elle.

12 candidates au départ et c’est la présidente de l’action communautaire pour le bien être de l’enfant et de la femme au Burkina Faso, Marceline Tou qui repart avec ce prix.

Pour elle, les autres candidates n’ont pas démérité ce prix et seule la visibilité des activités sur le terrain a fait la différence.

« Nous, nous intervenons dans divers domaines. Comme dans le domaine de la santé de l’éducation, dans le domaine de l’environnement, nous avons initié les activités génératrices de revenus et tout récemment nous avons inclus l’action humanitaire dans nos activités. Je pense que c’est grâce à tout cela que je suis l’heureuse gagnante», dit-elle.

Les prix décernés à la lauréate

Marceline Tou a reçu un chèque d’une valeur de 500.000f offert par la radio Ouaga Fm, un trophée, une attestation, et un accompagnement de communication sur Ouaga FM et LCA, un compte d’une valeur de 200.000f ouvert à ECOBANK, un lot de cadeaux offerts par d’autres partenaires de l’évènement.

Alpha Ouédraogo, le directeur général de Ouaga FM et LCA laisse entendre que chaque année depuis 14 ans, le thème de la compétition rime avec le thème national de la journée internationale de la femme, avec un jury en place qui réceptionne les dossiers de candidatures sur toute l’étendue du territoire et la sélection est faite par le jury.

« On a pu lire la joie sur tous les membres de l’association qui ont loué le mérite de leur présidente. C’est le lieu pour nous de lancer un appel à toutes ces femmes à travers tout le Burkina de redoubler d’effort et d’abnégation parce que la femme est sens de vie, source de vie et raison de vivre. Ouaga FM dans sa dynamique citoyenne a décidé de célébrer ses femmes battantes qui se démarquent du lot à l’occasion de la journée internationale de la femme », dit-il.

Il faut noter que les 12 candidates ont été départagées à travers les critères comme l’autonomie financière et l’inclusion financière, la lutte contre les violences faites aux femmes, la solidarité et le civisme, la prévention, la sécurité et la résilience.

Saly OUATTARA

Burkina24

