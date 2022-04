La gestion de Bala Sakandé à l’Assemblée nationale sera passée au peigne fin

0 Partages Partager Twitter

L’ASCE-LC va commanditer un audit de la gestion du parlement sur la période 2018-2021 conformément à l’initiative prise par le président du Faso Paul Damiba d’auditionner les différentes structures publiques de l’État. Cette période correspond à la gestion de l’ex-président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé.

La cérémonie de lancement de cet audit est intervenue ce jeudi 07 Avril 2022 à l’assemblée nationale sous la présidence du président de l’Assemblée législative de transition Aboubacar Toguyeni.

Six contrôleurs d’État ont été commis à la tâche et ils ont deux mois pour auditionner l’ensemble des organes du Parlement burkinabè. Cette tâche consistera à l’examen des documents de gestion et à l’audition des personnes ressources internes et externes au Parlement.

Un rapport d’audit sera rédigé à la fin des travaux de l’autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption.

Source : Minute.bf

