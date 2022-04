COMMUNIQUÉ DE REMERCIEMENTS

0 Partages Partager Twitter

« Ma grâce te suffit car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse » 2 Corinthiens 12 : 9

Sa Majesté le Mogho Naaba BAONGO ;

Naaba KANGRE, Chef de Canton de Koubri;

Les grandes familles COMPAORE, ILBOUDO à Koubri, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, France et Canada ;

La famille COMPAORE : Nakomsé, TambiChristophe, Jean Goama, leurs frères et sœurs à Koubri, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,

La grande famille alliée DONDASSE à Kombissiri, Saponé, France et Etats-Unis : Son épouse Mme COMPAORE néeDONDASSÉ Blandine, ses enfants : Christelle, Linda, Brice, Bérénice et petits enfants ;

Profondément touchées par les nombreuses marques de solidarité et d’affection qui leuront été témoignées lors du retour vers le Père, le 13 février 2022, de leur fils, frère,époux, beau-fils, père et grand-père, Bouraima Thierry COMPAORÉ, précédemment Ingénieur Architecte, Directeur général du cabinet IDA sis à la cité AN III,

Expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes, qui de près ou de loin, se sont associées à leur peine. Que l’Éternel vous le rende au centuple.

PAIX A SON ÂME

