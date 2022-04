8-Mars : Plan International Burkina célèbre la femme à travers une journée de salubrité et des dons

8-Mars : Plan International Burkina célèbre la femme à travers une journée de salubrité et des dons

Dans le cadre de la célébration en différé du 8 mars, Plan international Burkina à travers sa mutuelle regroupant ces agents féminins dénommée le « Forum des femmes », a mené plusieurs activités. La dernière en date est celle tenue ce samedi 9 avril 2022 à Ouagadougou à l’hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Cette journée qui s’est voulue une journée de salubrité a été conclue par une remise de dons au service administratif de la pédiatrie pour les enfants malades.

C’est muni de pelles, de râteaux, de balais, que les femmes du forum de Plan ont dompté les salubrités polluant la pédiatrie et ses alentours. Plus d’une vingtaine, elles se sont données pour mission de faire scintiller l’intérieur et l’extérieur de la pédiatrie.

Du ramassage des ordures en passant par les récurages de caniveaux, tout est passé au peigne fin par les femmes de Plan International Burkina accompagnées de leurs collègues masculins, tous improvisés en techniciens de surface. Ils se sont assurés de rendre l’espace propre pour un meilleur cadre environnemental pour les enfants malades et le personnel.

« Ce que nous avons fait concerne tout le monde. Nous sommes tous appelés à passer à travers les hôpitaux parce que nous sommes malades ou nos enfants sont malades. Le personnel à lui seul a souvent des difficultés à pouvoir joindre toutes les activités et faire le suivi.

Etant une organisation qui travaille pour le bien-être des enfants et qui travaille pour faire avancer les droits des femmes et les filles en particulier, c’était de bonne guerre que l’on se retrouve ce matin pour cette activité », a expliqué de prime abord Nicole Hien, la présidente du forum des femmes de Plan International Burkina.

Plan International Burkina œuvre pour le bien-être des enfants

A la suite du ramassage, le forum des femmes a procédé à une remise de don composé de vivres et de matériels d’hygiène pour les enfants malades de l’hôpital pédiatrique Charles De Gaulle.

Il s’est agi essentiellement de sacs de savons, de bidons d’huile, des couvertures, des cartons de jus, de matériels d’entretien, des cartons de biscuits, de sacs de riz…

A écouter la responsable du forum des femmes, cette activité rentre dans le cadre des missions assignées par Plan International Burkina. « Plan dans son fondement est à la base du parrainage des enfants. Nous pensons que appuyer les structures qui œuvre pour le bien-être des enfants est une œuvre que nous devons mener au quotidien au niveau de Plan Burkina », a expliqué Nicole Hien.

La structure bénéficiaire du don, représenté par Dori Daniel, directeur de la qualité de la pédiatrie, a remercié leur hôte du jour venu non seulement avec les bras chargés mais qui se sont également sali les mains en rendant leur environnement propre.

« Merci au forum des femmes pour le don. Aujourd’hui ils nous ont accompagnés à rendre beaucoup plus propre le cadre de soins dans lequel nous prenons en charge les enfants et c’est une grosse activité qu’ils ont menée. Merci aussi au forum des femmes pour le don qu’ils nous ont apporté, les vivres pour les enfants. C’est vrai que les soins, c’est la prise en charge médicamenteuse mais l’alimentation aussi compte et nous tenons à leur dire merci », a manifesté Dori Daniel d’un air ravi.

En rappel, cette activité rentre dans le cadre de la commémoration de la journée internationale des droits de la femme. Elle s’ajoute à d’autres activités déjà exécutées à savoir une séance d’aérobic, une conférence publique et des formations pour les jeunes filles.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

