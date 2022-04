Burkina Faso : Les concours directs, seules modalités d’accès à l’emploi public jusqu’à nouvel ordre (AIB)

0 Partages Partager Twitter

Jusqu’à nouvel ordre, l’accès à l’emploi public sera conditionné uniquement par l’admission à un concours direct, a indiqué le ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié, qui pointe le manque d’égalité et le caractère discriminatoire des concours sur mesures nouvelles, selon une dépêche de l’Agence d’information du Burkina (AIB).

Dans une lettre en date du 05 avril 2022, Bassolma Bazié a demandé à ses collègues et aux présidents d’institutions de suspendre jusqu’à nouvel ordre, la planification et le recrutement sur mesures nouvelles spéciales et ordinaires.

La réaction de l’ancien leader syndical est intervenue au lendemain de l’annonce par le Premier ministre Albert Ouédraogo, de la suspension de ces concours en attendant la relecture des textes.

En rappel, les concours sur mesures nouvelles sont organisés pour recruter des profils particuliers ou pour parer à des besoins pressants.

Selon Bassolma Bazié, ces modalités de recrutement ont été « dévoyés » car elles brisent le principe d’équité et favorisent ceux qui ont les moyens de s’inscrire sur titre dans les écoles de formation professionnelle.

Pour y remédier, la Fonction publique compte aider toutes les structures publiques à pourvoir à leurs besoins en ressources humaines, « suivant la seule modalité des concours directs opérés sur la base de diplômes académiques pour les concours suivis ou non de formation ».

Source : Agence d’information du Burkina

