Développement culturel et artistique: Les acteurs des Hauts-Bassins découvrent la méthode « GERME »

La Plateforme culturelle du Burkina Faso (PCBF) a procédé à la remise des attestations de formation aux bénéficiaires du Laboratoire artistique professionnel des hauts-Bassins le samedi 9 avril 2022 à Bobo-Dioulasso. Cette initiative vise la professionnalisation du secteur de plus en plus confronté à la rareté des subventions.

La Plateforme culturelle du Burkina Faso PCBF est un réseau d’associations composé de 5 structures culturelles (qui portent des évènements majeurs : Festival Jazz à Ouaga, Bon nané/ouistiti d’or de l’Association Benkadi pour la Culture et le Développement-ABCD, Festival International de Théâtre et de Marionnettes de Ouagadougou/Festival des Arts du Burkina-FITMO/FAB ; Waga Festival de Umané Culture, et les Nuits Atypiques de Koudougou de l’Association Benebnooma) qui œuvre pour la promotion culturelle et artistique au Burkina Faso.

C’est ainsi que dans le cadre du Programme d’appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture (PAIC-GC) financé par le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) et l’Union européenne, elle a créé le « Laboratoire artistique professionnel ». Un projet de renforcement des capacités de 30 associations et entreprises culturelles qui interviennent dans trois régions du pays avec à la clé, une attestation sur la maitrise de la méthode Gérer mieux son entreprise (GERME).

Une méthode reconnue par l’OIT

Selon la Co formatrice Kibsa Alizata Ildoubo/ Ouédraogo, ces 6 jours d’apprentissage ont permis de développer plusieurs modules de gestion. Précisément « le marketing, le processus d’achat et de contrôle des stocks, la gestion des prix, la tenue des registres ou la comptabilité, la planification financière et la gestion du personnel ».

Une méthodologie qui dira-elle répond aux besoins de presque tous les types d’entreprises selon l’Organisation internationale du travail (OIT).

Adapté au secteur culturel

Mais pour mieux l’adapter au secteur culturel et artistique, le président de la Plateforme culturelle du Burkina Faso Salif SANFO, par ailleurs représentant du secteur culturel au niveau de l’Assemblée législative de transition (ALT) interpelle sur la nécessité d’y apporter une vision plus lucrative.

« Il faut que les acteurs culturels sachent qu’au-delà de l’aspect social, le secteur est aussi un domaine à fort taux de rentabilité. Pour preuve, la première devise qui renfloue les caisses de l’Etat américain, ce ne sont pas les armements mais plutôt l’industrie culturelle », a-t-il renchéri.

Volonté politique

Toutefois, Salif SANFO reconnait que cette révolution des acteurs devra aussi être accompagnée d’une volonté politique à travers la création d’un environnement favorable à l’essor culturel. « Il y a 20 ans de cela, on ne parlait pas de boom minier. Pour que le Burkina devienne un pays minier, il a fallu faire des prospections, des études appropriées et un code minier pour attirer des investisseurs. Il faut faire la même chose si on veut faire de la culture, un levier de développement économique », a-t-il lancé.

Anticiper les crises

Au-delà des besoins de développement de la filière, le coordonnateur du Laboratoire artistique professionnel Kira Claude GUINGANE salue une initiative salvatrice qui va palier la question de la rareté des ressources.

« Les subventions se raréfient. Et cette formation s’inscrit dans une dynamique d’autonomisation du secteur pour prévenir les crises éventuelles qui pourraient compromettre la survie des métiers culturels », a-t-il dit

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

Encadré : Témoignage des participants

François Moïse Bamba, conteur et promoteur culturel

L’importance de la formation, c’est qu’il nous permet de prendre conscience que la professionnalisation du secteur culturel est à notre portée. On se rend vraiment compte qu’on part chercher loin des choses qui sont juste à côté. J’ai déjà commencé à implémenter les outils. Désormais, je pourrai mieux planifier mes tournées. Il ne sera plus question de partir à l’international sans avoir une idée de ce que je pourrai gagner à la fin.

