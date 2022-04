Pâques 2022 : Les fidèles catholiques invités à vivre une bonne vie de Chrétiens

0 Partages Partager Twitter

Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 avril 2022, les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte Trinité de Zagtouli, à l’instar des autres chrétiens, ont célébré la résurrection du Christ. La célébration a été présidée par le Curé de la paroisse, l’Abbé David Ilboudo.

Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! Après quarante jours de privation, de pénitence et de prière, les chrétiens catholiques ont célébré la victoire du Christ sur la mort. La fête de Pâques signifie pour les chrétiens, la résurrection de Jésus Christ, trois jours après sa crucifixion et sa mise au tombeau.

La messe de ce samedi a débuté avec la bénédiction du feu sacré et la procession avec le Saint Cierge. Ce rituel a pour objectif de montrer que c’est la lumière du Christ ressuscité qui doit rayonner dans la vie de chaque chrétien catholique. La messe a continué avec la liturgie de la parole, les sacrements de l’initiation chrétienne et les chants d’actions de Grace.

Abbé David Ilboudo, Curé de la paroisse Sainte Trinité de Zagtouli a exhorté ses fidèles dans son homélie à se laisser guider par le Christ ressuscité. Il a demandé à chacun de s’interroger intérieurement afin de savoir s’il est chrétien. Selon lui, il y a plusieurs sortes de chrétiens et parmi eux, il y en a qui se laissent influencer facilement et qui ne vivent pas une bonne vie. Il a alors encouragé chaque personne à fournir des efforts pour vivre idéalement.

« Celui qui veut être un bon chrétien doit faire un effort pour s’engager dans un mouvement dans l’Eglise, que tu sois enfant, jeune ou adulte. Ensuite il doit faire l’effort d’avoir une cellule de prière ou un groupe de spiritualité et de dévotion pour vivre et rechercher cette intimité avec le ressuscité. Enfin, il faut exercer une fonction dans l’Eglise, tout ce qui est service et qui accompagne la vie de l’Eglise. Il y a le service de l’Autel, le service d’ordre, le service des lecteurs », a indiqué Abbé David Ilboudo.

Au cours de cette célébration de la fête de Pâques 2022, 116 personnes ont reçu les sacrements du baptême, de la première communion et la confirmation. Le Curé leur a fait des recommandations afin qu’elles vivent pleinement leur nouvelle vie dans le Christ.

« Mes chers catéchumènes baptisandis, levez la tête et regardez le Christ sur la croix et sachez que la mort n’est pas arrivée pour rien. Elle est arrivée pour notre Salut. Et s’il est vrai que vous vous êtes donnés au Christ, donnez-vous totalement à Lui et lui gère tout. Vous êtes venus dans l’Eglise librement, mais du moment ou vous êtes dedans ce n’est plus votre choix. Vous devez vous conformer aux règles de l’Eglise », a-t-il déclaré d’un ton ferme.

Les fidèles chrétiens ont également prié pour la paix au Faso. Des bénédictions ont été formulées à cet effet.

Bougies allumées en mains, les fidèles ont renouvelé leurs promesses baptismales au cours de la messe. La célébration s’est terminée avec des pas de danse et des chants en action de grâce au Seigneur avec un vœu : Celui que les efforts consentis durant la période de Carême soient retournés en Grâces.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

