Tribune « Centrafrique : Avec Faustin Archange Touadera est sur la voie vers la prospérité

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un écrit de Grégoire Cyrille Dongobada, observateur militaire africain, chercheur en études politiques, sur l’actualité internationale.

La République centrafricaine souffrait beaucoup de la présence continue des groupes armés qui pénalisaient le développement de ce pays mais la situation a changé avec l’arrivée au pouvoir du Président Faustin Archange Touadera. Le Président Touadera est extrêmement intéressé par le développement de son pays. Chaque jour du chef de l’État est rempli de nombreux événements visant à rétablir la paix, la sécurité et la prospérité en République centrafricaine.

La suite après cette publicité

Ainsi, le 19 avril 2022, le Président Touadéra a installé les 79 membres du Conseil Economique et Sociale et les 19 Commissaires de la Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance. « C’est avec une légitime fierté que je préside aujourd’hui la cérémonie d’installation des membres du Conseil Economique et Social et de la Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance, deux institutions qui participent efficacement à la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance dans notre pays », a fait savoir le Président Touadera lors de son allocution.

Le Président Touadera a aussi rappelé que le renouvellement de ces deux institutions républicaines traduit la constante volonté d’assurer la pérennité des institutions de la Centrafrique et d’impliquer toutes les filles et tous les fils du pays à l’œuvrer de la réconciliation nationale à travers une gestion partagée de la chose publique.

Le 19 avril 2022 le Président Touadéra a également reçu en audience la nouvelle Représentante spéciale des Nations Unies en Centrafrique et Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, arrivée à Bangui pour prendre ses fonctions, et l’Ambassadrice des États-Unis d’Amérique en Centrafrique, Mme Patricia Mahoney, venue échanger avec le chef de l’État sur les questions relatives à la coopération bilatérale entre son pays et la RCA. Faustin Archange Touadera s’est révélé être un excellent diplomate qui entretient de fortes relations bilatérales avec ses partenaires pour le développement de la RCA.

Entre autres, le 19 avril 2022 le chef de l’État centrafricain a prononcé un discours à l’occasion de la cérémonie officielle de présentation du rapport final du dialogue républicain. Lors de son allocution, Faustin-Archange Touadéra a remercié le Comité d’organisation pour le succès du dialogue républicain qui a permis d’asseoir la jeune démocratie et l’Etat de droit du pays.

Après la réussite du dialogue républicain initié par le président Touadéra, l’ouverture au processus du développement est devenue une réalité. « En dépit des difficultés de tous ordres, le Comité d’organisation a travaillé avec beaucoup d’ardeur et d’abnégation pour un heureux aboutissement du Dialogue Républicain.

En organisant ce dialogue républicain, vous avez contribué à donner une place centrale aux forces vives de la Nation dans la réalisation du diagnostic des défis qui se posent à notre pays et la proposition des solutions concrètes et innovante », a lancé le Président Touadéra.

Tel chargement d’une seule journée dans la vie du Président Touadéra démontre bien sa volonté de sortir la République centrafricaine d’un conflit armé prolongé et de la remettre sur la voie vers la prospérité.

Grégoire Cyrille Dongobada

Observateur militaire, chercheur en études politiques

Écouter l’article

publicite