Primature : Albert Ouédraogo encourage le personnel de trois structures rattachées

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, s’est rendu dans les locaux de trois structures rattachées de la Primature, ce jeudi 21 avril 2022, afin de s’enquérir des conditions de travail et encourager le personnel.

La suite après cette publicité

Elles sont au nombre de trois, les structures rattachées qui ont reçu la visite du Premier ministre, Albert Ouédraogo, ce jeudi 21 avril 2022.

Il s’agit du Secrétariat permanent de la politique nationale de protection sociale (SP/PNPS), de l’Autorité de régulation du sous-secteur de l’électricité (ARSE) et du Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), toutes les trois logées dans les locaux de l’ancienne Primature.

Tour à tour, Albert Ouédraogo s’est d’abord rendu dans les bureaux de l’ARSE, chargée de la régulation des activités de production, d’exploitation, de transport, de distribution, de vente, d’exportation et d’importation de l’électricité sur toute l’étendue du territoire national ; ensuite, au niveau du SP/CNPS, organe administratif et technique d’animation du dispositif institutionnel de suivi évaluation de la Politique nationale de protection sociale, et enfin au SGDN qui assiste le chef du gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.

Cette visite avait pour objectif, d’une part, de toucher les conditions de travail des agents dans ces trois structures et d’autre part, d’encourager le personnel à redoubler d’ardeur, en vue de réussir la mission de la conduite de l’action gouvernementale.

Les semaines à venir, le Premier ministre compte poursuivre le même exercice dans les autres structures rattachées de la Primature.

DCRP/Primature

Écouter l’article

publicite