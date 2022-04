Gestion de la période chaude : L’ONEA adopte des mesures pour servir au mieux ses clients

0 Partages Partager Twitter

L’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a tenu un point de presse ce jeudi 21 avril 2022. Il était question de renseigner les Hommes de médias sur les activités de l’ONEA.

Dans sa mission de production et de distribution de l’eau potable, même si la population est unanime à reconnaître que les activités de l’ONEA sont cruciales et contribuent au bien être de tous, l’ONEA est confrontée à certaines difficultés réelles au quotidien.

A travers ce point de presse, il a été question pour les acteurs de l’ONEA de partager les difficultés, les solutions envisagées et les actions entreprises pour que leurs missions soient bien menées.

L’ONEA couvre sur le plan national 58 localités appelées centres ONEA. La plupart de ces centres ONEA connaissent des déficits dans l’approvisionnement en eau potable. Aujourd’hui, la capacité de production journalière est de 462 025 m3 avec une production moyenne journalière de 349 742 m3. Le déficit journalier est d’environ 51.568 m3 correspondant au cumul des besoins des centres déficitaires. Il faut donc dire que l’ONEA fait face à d’énormes contraintes, dans la conduite de ses activités et dans la mise en œuvre de ses projets.

« Le contexte hydraulique défavorable; l’instabilité de la fourniture d’énergie électrique; la démographie et l’urbanisation galopantes; la situation sécuritaire difficile dans certains centres notamment Arbinda, Djibo, Titao, Tougan, Dori, Sebba, Diapaga, Pama, Kompienga, Gayeri, Gorom Gorom; l’afflux massif des personnes déplacées internes dans certains centres ( Kaya, Kongoussi, Fada, Djibo, Ouahigouya, Tougan, Toma); les difficultés avec les propriétaires terriens pour la réalisation des investissements« , déplore Filias Ouédraogo, directrice régionale de Ouahigouya.

De ses dires, il ressort que les causes de la non disponibilité de l’eau 24h/24 sont essentiellement liées aux capacités de production et de distribution insuffisantes. La question qu’on se pose donc, est que fait l’ONEA pour remédier à ce déficit.

Plusieurs actions sont alors identifiées à court et à long terme pour remédier au déficit qui entrave l’ONEA. « D’abord, le renforcement de la production et de la distribution, ensuite les extensions des réseaux sociaux d’adduction et de distribution, enfin ka réalisation de branchement et de bornes fontaines. En ce qui concerne le renforcement de la production et de la distribution, il est prévu d’augmenter les capacités de pompage des stations de Ouagadougou, Koudougou, Dori, Kaya etc. Le raccordement de 43 forages dans plus de 20 centres« , a souligné Filias Ouedraogo.

Pour ce qui est des actions à long terme, des projets structurants sont programmés, des dires de la directrice régionale de Ouahigouya. Pour la ville de Ouagadougou, la phase 3 de ZIGA est prévue avec une augmentation de la capacité de production de 2500 m3/h supplémentaires, et l’AEP Ouaga horizon 2075, qui est une Alimentation en Eau Potable.

A Bobo Dioulasso, il est prévu le renforcement de la capacité de production de 2 000 m3/h et du stockage 5000 m3. L’AEP BOBO, à partir du barrage de Samandeni. Des actions sont également prévues dans les différentes localités du Burkina Faso, pour distribuer l’eau potable à tous.

En dépit des difficultés en mobilisation des ressources en eau, dû à la situation hydrogéologique naturellement défavorable et d’autres contraintes rencontrées, l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) arrive tant bien que mal à relever le défi quotidien qui est d’assurer la desserte en eau potable des centres ONEA.

Par ailleurs, les acteurs de l’ONEA invitent tout un chacun à contribuer de sorte à assurer la pérennité de l’accès à l’eau potable, en facilitant l’accès au foncier, en protégeant la ressource et en adoptant des comportements écocitoyens.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

