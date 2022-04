Mali : Les FAMa s’installent désormais dans le camp de Barkhane à Gossi

0 Partages Partager Twitter

La descente du drapeau français et la montée du drapeau malien sont deux évènements qui marquent officiellement le transfert du camp de Gossi de l’opération Barkhane aux Forces Armées maliennes.

La suite après cette publicité

C’était lors d’une cérémonie solennelle organisée, le mardi 19 avril 2022 dans l’enceinte dudit camp. Cela sous la coprésidence du Commandant du Secteur 1 du théâtre Est, le Colonel Issa Bagayoko et le chef du détachement français, le Colonel Paul Coutai.

Ce transfert du camp de Gossi entre dans le cadre du redéploiement des Forces Armées maliennes sur toute l’étendue du territoire nationale. L’évènement a regroupé plusieurs responsables des FAMa et Barkhane. Ce transfert se fait à la suite de celui de Kidal, Tessalit et Tombouctou.

Le Commandant du Secteur 1, le Colonel Issa Bagayoko a déclaré que ce jour du 19 avril 2022 restera gravé dans l’histoire de notre vaillante armée dans un Mali nouveau. Il a fait savoir que les FAMa resteront engagées à poursuivre leurs missions de sécurisation des personnes et de leurs biens avant de souligner que cette nouvelle emprise des FAMa de Gossi sera renforcée en terme de personnels et de matériels conformément aux instructions des plus hautes autorités militaires.

Le Colonel Bagayoko a profité de cette circonstance pour inviter ses vaillants combattants déployés à Gossi à plus de cohésion, de discipline, de détermination, d’engagement et de rigueur afin de poursuivre leurs missions régaliennes dans le strict respect des droits humains et du droit international humanitaire. Il a également rassuré ses hommes qu’ils ont le soutien total de toute la hiérarchie des FAMa pour des besoins opérationnels d’appuis terrestres et aériens. ‘’Nous devrons compter sur nous-mêmes et faire preuve d’esprit de sacrifice pour défendre la patrie malienne, sa souveraineté et l’intégrité du territoire’’ a conclu le Commandant du Secteur 1.

Source : Forces armées maliennes

Écouter l’article

publicite