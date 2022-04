Côte d’Ivoire : Qui sera le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) ?

0 Partages Partager Twitter

Qui succèdera au regretté président Sidy Diallo ? Qui prendra les rênes de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) jusque-là entre les mains du comité de normalisation installé par la Fifa ? A l’issue d’une semaine de campagne, une vraie opération de séduction en vue de convaincre les 81 présidents de clubs, l’élection du tout nouveau président de la FIF se tient ce Samedi 23 Avril 2022 à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Pendant ce temps, les réseaux d’influence s’affrontent…

Jamais une élection de président de la Fédération Ivoirienne de Football aura attiré tant de projecteurs et soulevé des passions. La raison en est la plus simple : Au nombre des candidats à ce poste figure un certain Didier Drogba, ex-footballeur international, superstar et icone d’une génération entière tant en Côte d’Ivoire qu’en Afrique et bien au-delà.

Derrière cette campagne ordinaire que mènent Sory Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba, les trois candidats à la présidence de la FIF, les réseaux et les connexions proches du couple présidentiel ivoirien travaillent à s’attirer les faveurs des Ouattara.

Toutefois, ces candidats ont procédé à un recrutement dans leurs équipes de parents et de personnalités proches du pouvoir d’Abidjan avec bien entendu pour projet inavoué de bénéficier de la bénédiction du tenant du palais présidentiel ivoirien.

Dans cette perspective, Sory Diabaté, l’ex-vice-président de la FIF est bien en avance sur ses concurrents. Il a carrément fait ses emplettes au sein de la famille du Président Alassane Ouattara et au Rassemblement des Houphouëtistes pour la paix et la démocratie (RHDP), le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire. Il est considéré comme le grand favori de cette joute électorale par certains.

Sory Diabaté et Idriss Diallo se sont attaché les concours de personnalités appartenant à la Grande Loge de Côte d’Ivoire, entendez par-là la franc-maçonnerie, anciennement coiffée par le grand maître, l’ex-Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé en Mars 2021.

Didier Drogba, perçu comme le candidat du peuple, tout comme ses deux adversaires, s’est aussi entouré de membres de la fratrie de la Grande Loge de Côte d’Ivoire, de hauts fonctionnaires et proches de la famille Ouattara.

L’élection à la Présidence de la FIF viendra mettre fin à la mise sous tutelle de la Fédération Ivoirienne de Football dirigée par un comité de normalisation (conor) avec à sa tête Dame Dao Gabala.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : Africa Intelligence

