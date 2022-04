Eddie Komboïgo invite Emmanuel Macron à « revisiter avec courage » les accords entre le Burkina et la France

Eddie Komboïgo invite Emmanuel Macron à « revisiter avec courage » les accords entre le Burkina et la France

0 Partages Partager Twitter

Ceci est le message de Eddie Komboïgo, Président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) suite à la réélection d’Emanuel Macron à la Présidence française.

Le dimanche 24 avril les français ont reconduit le Président Emmanuel Macron pour conduire leur destinée pour 5 ans. Je voudrais, au nom de toutes les militantes et militants du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) et en mon nom personnel vous féliciter pour votre brillante réélection.

La suite après cette publicité

Vous êtes un exemple de courage qui inspire. Vos ambitions sont titanesques sur le plan mondial. Les chantiers français et européens sur lesquels vous avez conçu votre programme de gouvernance vous attendent et je ne doute pas de votre aptitude certaine de les réaliser.

D’autres défis vous attendent : C’est le moment également de revisiter avec courage et en toute responsabilité les lourds accords tant militaires, diplomatiques qu’économiques entre la France et les ex-colonies africaines notamment mon pays le Burkina Faso.

Vous aviez déjà commencé par la restitution du patrimoine culturel africain gardé jadis dans les musées français. Nous vous encourageons à poursuivre ces efforts et inciter tous les pays européens à en faire autant.

En toute état de cause, les jeunes populations africaines en ont pris conscience et n’ont d’autres options que d’aller dans le sens de rééquilibrer les relations dans un esprit gagnant-gagnant.

Plein succès dans votre grande et exaltante mission de Président de la République !

Eddie KOMBOIGO

Écouter l’article

publicite