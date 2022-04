Monrovia : L’ambassadeur Mahamadou Zongo et les autorités libériennes échangent sur la situation des Burkinabè

0 Partages Partager Twitter

De plus en plus de Burkinabè s’installent au Libéria ces dernières années en vue d’y mener des activités diverses. Cependant, bon nombre d’entre eux ne disposent pas de documents ou méconnaissent les règles d’établissement dans un pays. C’est dans l’optique d’avoir de plus amples informations sur la situation de ces Burkinabè, leurs domaines d’activités, leurs relations avec les populations hôtes, etc. que l’ambassadeur du Burkina Faso près le Libéria avec résidence à Abidjan, effectue une visite de travail en terre libérienne.

La suite après cette publicité

Dans la matinée du lundi 25 avril 2022, Mahamadou Zongo a eu une séance de travail avec le ministre de l’Intérieur libérien et ses collaborateurs sur la présence des compatriotes burkinabè sur le sol du Libéria. »Nous sommes venus traduire notre reconnaissance au peuple libérien qui accueille les Burkinabè dont la plupart viennent de la Côte d’Ivoire et nous enquérir sur les modalités d’entrée et de séjour au Libéria pour les non-Libériens.

Même si on est dans l’espace de la CEDEAO, il y a des règles d’établissement dans les pays. Ensuite il s’agissait de voir les difficultés auxquelles les Burkinabè seront confrontés pour qu’ensemble on puisse les régler », a indiqué Mahamadou Zongo.

La présence des Burkinabè au Libéria ne suscite aucun problème particulier selon les autorités. Toutefois le manque de documents d’identité et autres actes administratifs constitue souvent des insuffisances en leur sein. Une situation que les autorités libériennes entendent corriger. « Il n’y a pas de problème particulier en dehors de la documentation, parce que vivre dans un pays étranger nécessite de la documentation. Leur présence est la bienvenue surtout qu’ils appartiennent à l’espace CEDEAO qui prône la libre circulation. Depuis qu’ils sont là, ils n’ont causé de véritables problèmes aux Libériens », a expliqué Verney Sirleaf, ministre l’Intérieur libérien.

Pour résorber les difficultés liées à la documentation, les autorités ont procédé au recensement des compatriotes en vue de constituer des bases de données sur les présence et leurs activités. Elles comptent mettre la présence de l’ambassadeur en vue de faire de l’opération un succès.

Source : Ambassade du Burkina Faso en République de Côte d’Ivoire

Écouter l’article

publicite