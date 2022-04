Recrutement de Hubert Velud : Les clés pour comprendre, selon le consultant en sport Ibrahim Kabré

0 Partages Partager Twitter

Une publication relayée par plusieurs médias burkinabè a annoncé le véto du ministère des sports et des loisirs sur le recrutement du nouveau sélectionneur des Etalons Hubert Velud. Dans cette publication, le consultant sportif Ibrahim Kabré dit Ib analyse la situation.

À priori tel que libellé et relayé par la presse, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans le collimateur de la CAF et de la FIFA et se voir suspendre de toutes les compétitions internationales pour ingérence du politique.

Ce qu’il faut savoir :

– Le ministère des sports ne remet pas en cause le choix de Hubert Velud.

Il veut s’assurer de la conformité du processus recrutement avec les statuts de la FBF parce que les neuf (09) « frondeurs » ont intenté un recours à la commission d’appel avec amplification au Ministère.

– Le ministère veut que les membres du COMEX parlent le même langage.

– Juridiquement Rien ne lie pour l’instant Hubert Velud à la Fédération Burkinabè de Football.

– Et Selon l’article 45 alinéa 8 des statuts de la FBF, la décision d’engager un entraîneur pour les équipes représentatives est de la compétence du comité Exécutif. Or le comité exécutif de la FBF n’arrive plus à se réunir depuis la dernière réunion du 21 Février 2022 qui a vu 10 membres claquer la porte.

De ce qui précède le processus de recrutement de Velud est-il légal? Il y a deux cas :

–A la réunion du 21 Février il y a un absent sur le 21 membres que compte le comité exécutif, dix(10 ) personnes ont quitté salle et selon l’article 46 des statuts, les réunions du COMEX ne peuvent valablement se tenir qu’en présence de 12 de ses membres et les décisions se prennent à la majorité simple et en cas d’égalité la voix du président du COMEX est prépondérante.

Donc si la décision de mise en place d’une commission de recrutement d’un nouvel entraîneur est prise à la réunion du 21 Février et consignée dans le procès-verbal le choix de Velud est valable et légale.

–Dans le cas contraire au précédent le processus de recrutement de Velud est nul et illégal et les « frondeurs » n’ont pas tort d’intenter un recours! Puisque depuis lors de la réunion 21 Février on se retrouve dans une situation de blocage institutionnel car pour valablement tenir une réunion il faut 12 membres sur les 21 que compte le comité exécutif donc avec le départ des dix(10) il ne reste que Onze(11).

Pour apporter une solution de déblocage le président de la FBF a convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire le 28 Mai prochain pour recomposer un nouveau Bureau exécutif sauf que l’AG elle aussi est attaquée par les 09 frondeurs.

Une médiation est prévue les jours à venir et le nom du médiateur devrait être connu bientôt C’est ce qui ressort d’une réunion du Ministre avec le Comité Exécutif hier Lundi 25 Avril 2022.

Vivement une solution pour le bonheur du football.

Ibrahim Kabré

Consultant sportif

