Ouagadougou : Un véhicule termine sa course dans un caniveau

Sur le nouveau goudron ralliant la cité Azimo à Ouaga 2000, un homme et sa voiture se sont retrouvés dans un caniveau dans l’après-midi de ce jeudi 28 avril 2022. Les causes de ce drame ne sont pas vraiment élucidées. Selon les riverains, il y a eu plus de peur que de mal. Le chauffeur s’en est sorti indemne, disent-ils.

Les riverains disent ne pas savoir grand chose sur ce qu’avait réellement l’occupant de la voiture. Ce dernier également n’était pas présent au lieu de l’accident pendant nous y étions.

Alors que nous quittons le lieu de l’accident aux environs de 15h, la voiture était toujours dans le caniveau et suscitait la curiosité des badauds et des usagers de cette route.

