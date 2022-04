Burkina : La ligue des consommateurs appellent au boycott du pain vendu au prix non consensuel

Burkina : La ligue des consommateurs appellent au boycott du pain vendu au prix non consensuel

La ligue des consommateurs du Burkina (LCB) a animé un point de presse ce jeudi 28 avril 2022 à Ouagadougou sur la probable augmentation du prix du pain.

A la suite de l’annonce par une des faitières des boulangers d’une probable augmentation du prix du pain, les premiers responsables de la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) sont montés au créneau. Dasmané Traoré, président de la LCB, a fait savoir que cette tentative d’augmenter le prix du pain ne date pas d’aujourd’hui.

En effet, au dernier trimestre de 2021, la fédération des boulangers avait engagé des actions sur la nécessité d’une augmentation du prix du pain. Plusieurs rencontres ont été organisées par le ministère en charge du commerce.

…même si le prix de la tonne de farine de blé est passé de 350 000 à 410 000 F il avait toujours un bénéfice de plus de 15 F…

« En effet après la rencontre avec la fédération et l’union des boulangeries et meuniers, il était ressorti qu’une augmentation du prix du pain n’était pas nécessaire et l’union s’en était même opposée. C’est ainsi, qu’une commission ad hoc a été mise en place composée du ministre en charge du commerce, des boulangers, des consommateurs.

Ainsi les 29 et 30 décembre (2021), cette commission a élaboré une structure des prix du pain et il est ressorti que même si le prix de la tonne de farine de blé est passé de 350 000 à 410 000 F, il avait toujours un bénéfice de plus de 15 F sur la baguette de pain. En recommandation, il avait été demandé aux boulangers de revoir les commissions octroyées aux distributeurs car chez certains, ceux-ci bénéficiaient de 40 F par baguette », a relevé Dasmané Traoré.

A l’écouter, contre toute attente, en février 2022, la fédération est revenue à la charge en demandant à nouveau une révision car après la crise entre Russie et l’Ukraine, le prix de la farine a encore subi une augmentation.

C’est ainsi que les membres de l’observatoire des prix et poids des produits de grande consommation se sont réunis de nouveau.

Selon le président de la ligue des consommateurs, une structuration du prix du pain a encore été faite sur la base de 460 000 F le prix de la tonne de farine alors que sur place des meuniers proposent la même farine à 445 000F la tonne. A l’issue des différentes rencontres, trois scénarii étaient sur la table du gouvernement pour décision finale.

« Avant cette décision et contre toute attente nous avons appris hier à travers une conférence de presse cette tentative de passage en force de la fédération burkinabè des patrons de boulangeries, pâtisseries et confiseries. Sans trahir les conclusions de la concertation sur la question du pain, tous les trois scénarii examinés sur la base de la structuration des prix ont démontré que les boulangers ont une marge de bénéfice sur la baguette pour peu que des aménagements soient faits sur les rétributions », a précisé le président de la ligue des consommateurs du Burkina.

Pour Dasmané Traoré, dans un contexte généralisé de vie chère, la ligue des consommateurs du Burkina oppose une fin de non-recevoir à toute action ou tentative d’augmenter du prix du pain. Mieux, la LCB insiste sur le fait que « la solution ne réside pas à un réajustement du prix du pain à 200 F CFA pour un poids de 200 g soit plus de 30%, mais plutôt la baisse des ristournes des clients et livreurs et la mise en œuvre d’un code de bonne conduite soumises à toutes les boulangeries », a-t-il indiqué.

Les conférenciers ont proposé au gouvernement de siffler la fin de la récréation. « La LCB invite les consommateurs à se mobiliser et tiendra pour responsable le gouvernement, si d’aventure cette forfaiture venait à être légalisée car elle va ouvrir la voie à des augmentations aussi bien au niveau des produits dérivés du pain que d’autres produits en plus des augmentations déjà opérées face à des consommateurs désarmés car laissées à eux-mêmes dans bien de cas. Aussi cela peut davantage ouvrir la voie à d’autres secteurs », a souligné premier responsable de la LCB.

Cependant, la ligue appelle aux consommateurs de boycotter le pain vendu au prix non consensuel et compte entreprendre des sit-in pour manifester leur mécontentement si le prix du pain sera augmenté…

Jules César KABORE

Burkina24

