CAN féminine 2022 : Maroc # Burkina Faso en match d’ouverture

Les Etalons dames sont désormais situées. Elles auront l’honneur de jouer le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) dames contre le Maroc le 2 juillet 2022. En plus du Maroc, les Etalons dames affrontent les équipes du Sénégal et de l’Ouganda.

Les Etalons dames participent pour la première fois de leur histoire à une Coupe d’Afrique féminine. Bien que novices, Pascal Sawadogo et ses « filles » souhaitent franchir le premier tour de la compétition et ensuite se qualifier pour la Coupe du Monde. La CAN féminine est prévue du 2 au 23 juillet 2022.

Pour les autres rencontres, l’équipe burkinabè sera face au Sénégal le 5 juillet et termine son match de groupe contre l’Ouganda le 8 juillet 2022. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le tour suivant ainsi que le meilleur troisième des trois poules.

Le groupe C est le plus relevé avec des équipes comme le Nigéria et l’Afrique du Sud qui affrontent deux novices que sont le Burundi et le Bostwana.

Dans le groupe B, le Cameroun affronte des adversaires largement à sa portée comme la Zambie, la Tunisie et le Togo.

Les différents groupes

Groupe A: Maroc, Burkina Faso, Ouganda et Sénégal.

Groupe B: Cameroun, Zambie, Tunisie et Togo.

Groupe C: Nigeria, Afrique du Sud, Burundi et Botswana.

